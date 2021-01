Sembra crescere giorno dopo giorno il malcontento di una delle concorrenti del GF Vip sulla sua longeva storia d'amore. A poco più di un mese dalla fine del reality Mediaset, Adua continua a mettere in discussione il suo legame con Giuliano, arrivando a dirsi stanca di aspettare una svolta che sembra non arrivare mai. Nelle scorse ore, ad esempio, Del Vesco ha confidato a Giulia di non sentirsi più in coppia con lo storico fidanzato, e questa consapevolezza le sta facendo trarre importanti conclusioni.

Riflessioni importanti per la concorrente del GF Vip 5

Ennesimo sfogo per Rosalinda nella casa del GF Vip: dopo aver ribadito il suo cambiamento personale tra le mura di Cinecittà, la ragazza ci ha tenuto ad informare il compagno che molte cose dovranno essere diverse quando si rivedranno se vogliono far funzionare la loro relazione.

Mercoledì 20 gennaio, ad esempio, la siciliana si è lasciata andare a drastiche riflessioni sulla storia d'amore, arrivando a dire cose molto forti che sembrano un presagio per niente positivo per il futuro che aspetta la coppia.

Chiacchierando con Giulia su quello che accadrà quando le telecamere di Canale 5 si spegneranno, Cannavò ha detto: "Io non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita, so quanto valgo".

A Salemi che le ha chiesto se sente la mancanza di Giuliano dopo più di quattro mesi di lontananza, l'attrice ha risposto: "Sì, ma sono stanca".

Futuro sentimentale incerto per Adua dopo la fine del GF Vip

"Non lo voglio ferire con queste parole, ma non sento un noi", ha proseguito Adua nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

La ragazza, dunque, sostiene che la sua vita e quella di Giuliano faticheranno ad "incastrarsi" anche dopo la fine del GF Vip: lui vorrebbe starle accanto senza fare passi troppo importanti come quello della convivenza, e questo a lei non sta più bene.

"Sento che non c'è né un noi né un progetto di vita", ha concluso Del Vesco prima che Giulia la appoggiasse con parole carine nella sua riflessione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Potrebbe non essere l'uomo della tua vita. Visto che non sei più disposta ad accettare tutto, può essere che fuori tu non voglia più andare avanti. Questi anni sono preziosi, non puoi dedicarli ad una persona che non fa per te. Se si deve stare male col partner, è meglio finirla", ha detto Salemi alla compagna d'avventura.

Adua possibile prima finalista del GF Vip 5

Se Giuliano non dovesse accettare di avere un confronto con lei nella casa (come l'attrice ha più volte chiesto espressamente in questi giorni), vorrà dire che le sorti di questa relazione saranno decise dopo la fine della quinta edizione del GF Vip.

Tra un mese e mezzo circa, infatti, andrà in onda l'ultima puntata del reality che quest'anno ha battuto ogni record sia in termini d'ascolto che in quelli di durata: calcolando da quando i primi vip sono entrati nella casa, sono quasi sei i mesi di reclusione che hanno dovuto affrontare.

La diretta conclusiva del programma, comunque, dovrebbe essere trasmessa venerdì 26 febbraio (manca ancora l'ufficialità degli addetti ai lavori), ma già lunedì prossimo sarà scelta la prima finalista.

Partecipando a un televoto che è stato aperto pochi giorni fa, quattro donne del cast si contenderanno un posto nell'ultima serata: una tra Adua, Dayane, Stefania e Giulia riceverà il pass per la finalissima (sarà la vippona che otterrà il maggior numero di preferenze dal pubblico).

La bella Del Vesco, dunque, potrebbe essere premiata dai fan in un periodo in cui i suoi pensieri sono tutti rivolti alla scricchiolante relazione che ha da anni con Giuliano.