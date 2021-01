Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Il Segreto e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che andranno in onda tra qualche settimana in tv, rivelano che ci saranno delle novità importanti legate al personaggio di Emilia. La figlia di Raimundo è tornata di nuovo paese, dopo un lungo periodo di assenza, per assistere suo padre gravemente malato ma in realtà c'è anche un altro motivo che l'ha portata tornare di nuovo a Puente Viejo. Emilia troverà il coraggio per confessare tutta la verità a Manuela, mettendola al corrente della sua gravissima malattia.

Il Segreto, le anticipazioni spagnole: Emilia è gravemente malata

Nel dettaglio, Emilia a distanza di un po' di giorni dal suo ritorno in paese per assistere Raimundo che si trova in condizioni gravi di salute, deciderà di liberarsi del peso che porta con se e confesserà a Marcela la verità su questo suo inatteso ritorno che ha scombussolato un po' tutti a Puente Viejo.

Emilia, così, le rivelerà di essere gravemente malata: la donna ha scoperto che le resta pochissimo tempo da vivere a causa della malattia terminale che la sta uccidendo.

Per non far soffrire suo marito Alfonso e i suoi figli, Emilia aveva scelto di fuggire da Cuba per trascorrere quello che le restava da vivere della sua esistenza a Puente Viejo.

La triste confessione di Emilia a Marcela

Le anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto rivelano che la donna chiederà a Marcela di non proferire parola con Matias: non vuole il ragazzo si angosci all'idea di dover dire addio per sempre a sua mamma.

Emilia, infatti, vuole che tutte le persone a lei care non sappiano della sua grave malattia e di conseguenza non soffrano per la sua morte che ormai sembra essere imminente.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ma i colpi di scena non finiscono qui, perché gli spoiler delle ultime puntate de Il Segreto rivelano che Emilia morirà ma non per la sua malattia.

Nel finale de Il Segreto ci sarà la morte di Emilia: le anticipazioni spagnole

Il finale di sempre della soap opera spagnola, infatti, si preannuncia particolarmente scoppiettante e sarà caratterizzato dall'esplosione di una bomba che distruggerà per sempre il piccolo paesino.

Molte saranno le persone che perderanno la vita in seguito a questo terribile attentato, tra cui la stessa Emilia: per lei non ci sarà scampo.

Un destino a dir poco fatale e al tempo stesso tragico che colpirà anche donna Francisca. Per la signora di Puente Viejo, che sarà a capo della setta degli Arcangeli, non ci sarà nulla da fare e il pubblico de Il Segreto assisterà alla sua morte assieme all'amato Raimundo, l'uomo con il quale ha condiviso tra alti e bassi tutta la sua esistenza.