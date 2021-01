Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la Serie TV Mina Settembre e le anticipazioni delle prossime puntate in programma ogni domenica su Rai 1 rivelano che ci saranno delle importanti novità legate alla coppia composta da Gelsomina e Domenico. Tra i due c'è una forte affinità e soprattutto una grande attrazione che crescerà di puntata in puntata ma ben presto i due dovranno fare i conti con un ritorno del tutto inaspettato, che finirà per scombussolare l'armonia della coppia.

Mina Settembre, anticipazioni: il ritorno della fidanzata di Domenico

Nel dettaglio, le anticipazioni di Mina Settembre raccontano che tra Gelsomina e Domenico ci sarà un crescendo di emozioni ma ben presto il ginecologo, interpretato da Giuseppe Zeno, si ritroverà a dover fare i conti con il ritorno della sua compagna storica, con la quale condivide la vita da svariati anni.

Trattasi di Piera, una donna che lavora all'estero e che in queste prime puntate della fiction non è apparsa in video se non telefonicamente per permettersi in contatto con il suo amato. Attualmente, infatti, Piera si trova in Africa ma ben presto la vedremo tornare di nuovo in città e la sua presenza non passerà affatto inosservata.

Domenico diviso tra Gelsomina e Piera

Le anticipazioni delle prossime puntate di Mina Settembre, rivelano che nel momento in cui Piera tornerà a tutti gli effetti, finirà per sparigliare le carte in tavolo tra Gelsomina e Domenico. Le due donne, infatti, si troveranno sul piede di "guerra", dato che entrambe nutrono un sentimento nei confronti del ginecologo.

Quale sarà a quel punto la decisione finale di Domenico?

Deciderà di proseguire la sua storia d'amore con la fidanzata storica Piera oppure si getterà alle spalle il passato e proverà ad iniziare un nuovo percorso di vita al fianco di Gelsomina? La verità la scopriremo nel corso dei prossimi episodi della fiction in onda la domenica sera in prime time.

Boom di ascolti per il debutto di Mina Settembre su Rai 1

Insomma, le nuove puntate della serie tv Mina Settembre in onda su Rai 1 si preannunciano a dir poco imperdibili per i tantissimi spettatori che, in queste settimane, si sono appassionati alle vicende della coppia composta da Domenico e Gelsomina.

La fiction ha debuttato in prime time ottenendo dei risultati d'ascolto a dir poco strepitosi: quasi 6 milioni di spettatori per le prime due puntate trasmesse che hanno conquistato una media superiore al 23%.

Numeri che hanno permesso alla serie con Serena Rossi di avere la meglio nella sfida auditel sia contro Live - Non è la D'Urso condotto da Barbara D'Urso sia contro il Grande Fratello Vip 5 presentato da Alfonso Signorini.