Giovedì 21 gennaio andrà in onda su Rai 1 la quarta puntata della Serie TV italiana Che Dio ci aiuti. La sesta stagione, che vede come protagoniste Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela e Valeria Fabrizi in quello di Suor Costanza, anche la scorsa settimana è stata la leader assoluta della serata con un seguito di oltre 5 milioni di spettatori.

In base alle trame del settimo e ottavo episodio, Monica sarà accusata di aver ucciso un paziente e sarà sospesa dall'ospedale. Suor Angela e Nico faranno in modo di scagionare la ragazza. Inoltre Ginevra e Erasmo si avvicineranno sempre di più. Nico si accorgerà di tutto e avrà paura di perdere la donna, mentre Azzurra aiuterà Penny alle prese con un compito scolastico.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, quarta puntata: Grande sintonia tra Erasmo e Ginevra

Il 21 gennaio sarà trasmessa alle 21:25 la quarta puntata della serie tv di Rai 1. Secondo le anticipazioni televisive del settimo episodio dal titolo False verità, per Monica il periodo negativo non avrà fine. La ragazza sarà accusata di omicidio colposo e l'ospedale presso cui lavora, la sospenderà in attesa che venga chiarita la sua posizione. Le amiche del Convento degli Angeli non le faranno mancare la loro vicinanza, mentre Nico e Suor Angela si attiveranno per dimostrare la sua piena innocenza. Alla fine riusciranno a scagionarla.

Intanto Penelope porterà avanti un'iniziativa carina nei confronti di Azzurra e la aiuteranno sia Erasmo che Ginevra. Anche in questa occasione si noterà una grande simpatia e affinità tra i due.

Dal trailer mandato in onda in questi giorni su Rai 1, Suor Costanza rivelerà come Carolina, la barista del Convento, ha un fidanzato e la suora le racconterà come da giovane ne avesse pure uno lei.

Trama quarta puntata 21 gennaio: Monica vuole essere madre

Nell'ottavo episodio dal titolo Solo parole, Erasmo e Ginevra si dimostreranno sempre più complici.

L'occasione per far diventare concreto il loro sentimento, si presenterà con una gita fuori dal Convento. Nico ovviamente non potrà che accorgersi di quanto sta succedendo e penserà seriamente all'idea di poter perdere la donna. L'avvocato evidenzierà tutta la sua fiducia nell'ex novizia, ma non in quella dell'uomo.

Nel frattempo in Monica si farà sempre più forte l'auspicio di essere madre e la voglia di dimostrare a tutti di potersi occupare di un bambino.

Inoltre Penny si troverà a dover superare un difficile compito scolastico. Azzurra cercherà di darle tutto il suo supporto, ma sarà consapevole di non poterla aiutare molto, in quanto lo studio non è l'ambito in cui eccelle. Da questa situazione ne uscirà fuori un siparietto esilarante.

Spoiler quinta puntata: In Suor Angela affiorano dei ricordi

La quinta puntata di Che Dio ci aiuti non andrà in onda il 28 gennaio per la disputa della Coppa Italia, ma probabilmente il 4 febbraio. Gli spoiler ci indicano come lo zio di Penny arriverà in Convento con l'intento di adottare la bambina. Azzurra non si fiderà però dell'uomo, ma Suor Angela cercherà di farla ragionare in merito alle buone intenzioni dell'uomo. Solo successivamente scopriranno il vero passato di Fabio.

Inoltre Monica mostrerà una certa simpatia nei confronti di Emiliano e vorrebbe uscire con lui, mentre tra Nico e Ginevra le cose si faranno sempre più difficili. Infine, Suor Angela accudirà Erasmo che si trova a letto e alla suora torneranno in mente dei ricordi da tempo sopiti.