Tra i concorrenti del GF Vip che non avevano ancora avuto una crisi dopo la notizia del nuovo allungamento, figurava Dayane fino a poche ore fa. Nel primo pomeriggio di mercoledì 20 gennaio, infatti, la modella si è lasciata andare ad uno sfogo tra le lacrime nel ricordare da quanto tempo non abbraccia la sua bambina. Conteggiando anche i mesi di lockdown della scorsa primavera, la Mello ha detto di non vedere Sofia da otto mesi e di soffrire tanto per questa cosa.

Le lacrime di Dayane dopo la notizia del prolungamento del GF Vip

Dopo Tommaso, Stefania, Maria Teresa e Andrea Zelletta, è toccato a Dayane vivere un momento di sconforto nella casa del GF Vip.

Dopo essersi mostrata forte e quasi imperturbabile per mesi, la brasiliana ha ceduto alle lacrime quando ha realizzato che, se dovesse arrivare in finale, non vedrà sua figlia prima di un altro mese e mezzo.

Gli autori del reality hanno informato i concorrenti che potranno avere dei contatti telefonici con i loro parenti, ma questa soluzione non è sembrata abbastanza ad una sempre più sconfortata Mello.

"Di nuovo al telefono. Non è quello che voglio, io non ce la faccio più", ha detto la modella prima di crollare in un pianto quasi disperato davanti ad alcune compagne d'avventura. "Manca ancora troppo tempo", ha aggiunto la 31enne nel contare le settimane che la separano dall'ultima puntata che, salvo ulteriori cambiamenti, dovrebbe avere luogo venerdì 26 febbraio.

Crisi emotive per molti concorrenti del GF Vip

Samantha ha provato a consolare Dayane dicendole che la aiuterà a riempire le giornate che mancano alla finale del GF Vip, ma questo non è bastato a fermare la sua crisi. A far piangere la concorrente, infatti, è stato soprattutto il pensiero che non potrà abbracciare sua figlia l'8 febbraio come pensava: l'ultima puntata del reality, infatti, è stata nuovamente rimandata di due o tre settimane.

"Sono sei mesi che non vedo Sofia. E ne ho persi altri due quando eravamo in lockdown. Non la vedo da 8 mesi", ha aggiunto la Mello tra le lacrime, mentre la De Grenet e Rosalinda la abbracciavano con affetto sul letto.

All'attrice siciliana che le ha detto che manca poco alla fine del percorso e che non può mollare proprio adesso, la brasiliana ha fatto sapere: "I suoi 6 anni non tornano più.

Io sto impazzendo".

Dayane possibile prima finalista del GF Vip 5

"Sei stata fortissima fino ad ora, manca poco. Mettiti in testa che la parte più lunga e dura è passata", ha detto Rosalinda nel provare a consolare l'amica oggi pomeriggio.

La mancanza che sente della figlia Sofia, però, per Dayane sta diventando insopportabile: anche se ci tiene tanto a portare a termine dell'avventura iniziata a settembre scorso, la modella si dice stanca e soprattutto provata dai mancati contatti con i suoi cari.

A ridare il sorriso alla Mello, però, potrebbero essere i suoi tantissimi fan, in quanto la 31enne è al televoto con Adua, Giulia e Stefania per stabilire chi di loro sarà la prima finalista della quinta edizione del GF Vip.

Lunedì prossimo, infatti, Alfonso Signorini eleggerà la concorrente preferita tra le quattro in ballottaggio e le consegnerà il pass per l'ultima puntata di fine febbraio.

Sapendo del grande supporto che riceve ogni settimana soprattutto dal Brasile, è pronosticabile che sia proprio Dayane la più votata tra le vippone che si contendono un posto nella serata conclusiva del reality di Canale 5. L'unica che potrebbe "insidiare" la sudamericana è Adua: anche la siciliana, infatti, ha molti sostenitori (sia italiani che non) che potrebbero aiutarla a raggiungere un traguardo così importante.