Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la fiction Mina Settembre che vede protagonisti Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Christiane Filangieri.

Dopo il doppio appuntamento di questa settimana per le puntate d'esordio, la fiction andrà in onda solo di domenica sera. Le anticipazioni rivelano che la terza puntata verrà trasmessa domenica 24 gennaio e si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese: Mina, infatti, indagherà su suo padre e la sua presunta amante.

Mina Settembre, anticipazioni terza puntata del 24 gennaio

Nel dettaglio, nel primo episodio della terza puntata di Mina Settembre dal titolo "Onora il padre", si avvicinerà il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina non sarà proprio tranquilla al massimo.

La donna, infatti, apparirà come un "fascio di nervi", complice anche il fatto che sua madre Olga non vorrebbe partecipare alla commemorazione. Come se non bastasse, il rapporto con Domenico è diventato particolarmente complicato.

Mina, però, non può scoraggiarsi, anche perché dovrà far luce sulla misteriosa amante di suo padre: i sospetti della donna si concentreranno su una vecchia collega dell'uomo.

Mina chiude con Domenico: anticipazioni Mina Settembre del 24 gennaio

Il secondo episodio della terza puntata, trasmesso il 24 gennaio si intitola "Andare avanti". Le anticipazioni su Mina Settembre rivelano che Domenico, pur di non dover rinunciare a Gelsomina, deciderà di parlare alla sua compagna Piera nonostante la lontananza. La donna, infatti, in questo momento non si trova in Italia, bensì in Africa.

Peccato, però, che l'aitante ginecologo non riuscirà nel suo intento e così la sua relazione con Mina verrà messa in "stand by". Mina, infatti, ammetterà di non avere alcuna intenzione di frequentare un uomo già impegnato dal punto di vista sentimentale e per questo motivo chiuderà la loro frequentazione.

Esordio record per la serie tv Mina Settembre su Rai 1: stravinta la gara degli ascolti

Insomma sarà un terzo appuntamento decisamente da non perdere quello con Mina Settembre che al debutto, domenica 17 gennaio, ha registrato dei risultati d'ascolto molto importanti. Con una media di oltre 5,8 milioni di spettatori, la Serie TV con Serena Rossi ha stravinto la gara degli ascolti del prime time, portandosi a casa una media di share superiore al 22,50%.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di aggiungere un nuovo prodotto di successo al catalogo delle fiction, lasciando le "briciole" ai programmi competitor in onda domenica sera nella stessa fascia oraria. Mina Settembre, infatti, ha superato nettamente il dato Auditel registrato dal talk show Live - Non è la D'Urso che, in prima serata su Canale 5, si è fermato a una media di poco superiore ai 2 milioni di spettatori.