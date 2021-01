Le mancate smentite di Belen, non fanno che alimentare le chiacchiere sul bambino che aspetterebbe dal fidanzato Antonino. Anche il giornalista Gabriele Parpiglia si è esposto per confermare non solo che Rodriguez è in dolce attesa, ma anche che sarebbe stato il futuro papà ad informare gli ex colleghi parrucchieri della bella notizia. Spinalbese si è licenziato dal salone in centro a Milano dove ha sempre lavorato per seguire la passione per la fotografia e per progettare una famiglia con la compagna argentina.

Ultime news sulla gravidanza di Belen

L'indiscrezione che ha lanciato Novella 2000 una settimana fa, continua a trovare conferme tra gli addetti ai lavori: Belen starebbe per diventare mamma a circa sette anni di distanza dalla prima volta.

L'ultimo giornalista che si è esposto per avvalorare la tesi sulla dolce attesa della soubrette, è Gabriele Parpiglia: essendo quest'ultimo un amico dell'argentina, è presumibile che sappia la verità sulle chiacchiere che stanno circolando ultimamente.

In un articolo che ha firmato di recente, l'uomo conferma lo stato interessante di Rodriguez riportando una confidenza che Spinalbese avrebbe fatto ai suoi ormai ex colleghi di lavoro.

"Ha salutato tutti ed ha espresso la sua gioia perché diventerà papà", ha fatto sapere la penna di Chi il 22 gennaio.

Antonino, dunque, si sarebbe ufficialmente licenziato dal salone di Aldo Coppola nel quale ha esercitato la professione di parrucchiere per tanti anni: nel congedarsi dallo staff di via Moscova a Milano, il ragazzo avrebbe informato tutti del dolce segreto che lui e la fidanzata stanno custodendo da qualche mese.

Nessuna smentita da parte di Belen e Spinalbese

Nel racconto che Parpiglia ha fatto della storia d'amore tra Belen e Antonino, viene anche citata la drastica decisione del 25enne di licenziarsi dal salone dove ha lavorato per tanto per coltivare la sua passione per la fotografia. Tra i progetti del genovese, però, ci sarebbe anche quello di mettere su famiglia con la compagna, quella che ha conosciuto soltanto la scorsa estate ma con la quale sembra essere pronto a fare grandi ed importanti passi.

Rodriguez avrebbe supportato in tutto e per tutto il suo nuovo fidanzato, accogliendolo anche nell'abitazione milanese dove ha convissuto con Stefano De Martino fino alla scorsa primavera.

Una rivista di Gossip, infatti, fa sapere che Spinalbese e Rodriguez sarebbero diventati conviventi da novembre, ovvero da quando in Lombardia c'è stato un lockdown che ha costretto tutti gli abitanti in casa per qualche settimana.

In quel periodo, infatti, i piccioncini si mostravano sempre sotto lo stesso tetto e intenti a fare le attività più disparate, come quella di tinteggiare tutte le pareti di un nuovo colore.

La reazione di De Martino alla dolce attesa di Belen

Prima che anche Parpiglia confermasse l'arrivo di un bebè in casa Rodriguez-Spinalbese (pare che la showgirl sia tra il terzo e il quarto mese di gravidanza), i curiosi si sono appellati ai più svariati indizi per capire se fosse vera l'indiscrezione di Novella 2000.

A supporto della voce che la vorrebbe incinta del compagno Antonino, c'è soprattutto la mancata smentita di Belen: se in passato si è quasi sempre esposta per etichettare come "fake" le notizie non vere che trapelavano sul suo conto, stavolta l'argentina ha sposato un silenzio che, come recita un famoso modo di dire, sa tanto di assenso.

Le riviste di gossip, inoltre, sostengono che Stefano De Martino non avrebbe reagito bene nello scoprire che Santiago sta per avere un fratellino o una sorellina: il conduttore Rai sarebbe contrariato soprattutto per la velocità con la quale l'ex moglie si sarebbe rifatta una vita dopo la loro separazione.