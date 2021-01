Risale a poche ore fa la storia su Instagram con la quale Belen Rodriguez ha provato a fare un po' di chiarezza sui tanti Gossip che stanno circolando sul suo privato ultimamente. Condividendo la copertina di un settimanale che ha confermato il suo stato interessante con un suo presunto virgolettato, l'argentina ha chiarito che lei non ha mai parlato con alcun giornalista, quindi le dichiarazioni che le sono state attribuite non sono sue.

Mezza smentita da parte di Belen agli ultimi gossip

Sono tanti i rumor che sono circolati il 21 gennaio su Belen Rodriguez: una rivista scandalistica ha confermato la gravidanza della soubrette riportando le parole che la stessa avrebbe usato per dare la notizia agli amici più cari.

Dopo aver saputo della copertina che le ha dedicato un giornale di gossip, l'argentina ha deciso di esporsi con una storia su Instagram che recita: "Ci tengo a chiarire che non ho rilasciato nessuna dichiarazione o virgolettato a nessun settimanale. Fake".

Con queste parole, dunque, la presentatrice di Tu sì que vales ha smentito le confidenze che si diceva avesse fatto ai giornalisti, gli stessi che sostengono che sia incinta del fidanzato Antonino Spinalbese.

Antonino e Belen tacciono sul bebè in arrivo

La precisazione che ha fatto in queste ore la Rodriguez, però, non è al gossip che la vorrebbe al quarto mese di gravidanza, ma soltanto al virgolettato che una rivista le ha attribuito in un numero uscito il 21 gennaio. Sapendo che Belen si è spesso esposta per etichettare come "fake" le notizie non vere che serpeggiavano sulla sua vita privata, è piuttosto singolare che in questo caso abbia fatto una smentita a metà.

Approfittando del chiarimento che ha fatto su Instagram sulle dichiarazioni che non ha mai rilasciato, la showgirl avrebbe anche potuto informare i fan che non è incinta come tanti giornalisti sostengono da più di una settimana. La scelta dell'argentina di non sbilanciarsi su questo argomento, potrebbe essere la conferma indiretta alla voce che la vorrebbe prossima a diventare mamma-bis.

La reazione di Stefano De Martino alla gravidanza di Belen

"Sono felicissima, non desideravo altro dalla vita. Ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo. Ora ho tutto quello che ho sempre voluto", sono quelle le parole che un settimanale di gossip ha attribuito a Belen in questi giorni. La rivista, in particolare, sostiene che la soubrette avrebbe fatto queste precise confidenze ai pochi amici ai quali avrebbe detto di aspettare un bambino da Antonino Spinalbese.

Il giornale che ha approfondito l'indiscrezione sulla dolce attesa della presentatrice Mediaset, ha anche riportato la reazione che avrebbe avuto Stefano De Martino alla notizia. Pare che il napoletano non abbia fatto i salti di gioia nello scoprire che l'ex moglie starebbe per dare un fratellino o una sorellina a Santiago. Alberto Dandolo, inoltre, ha fatto due ipotesi sulla gelida risposta del napoletano al bebè in arrivo in casa Rodriguez: il 31enne avrebbe storto il naso perché Belen e il compagno stanno insieme da troppo poco tempo (meno di sei mesi), oppure perché questo lieto evento lo allontana in modo definitivo dalla donna che ha sposato.

Le presunte obiezioni del conduttore Rai, però, sembrano fare acqua da tutte le parti se si dà uno sguardo al passato della popolare coppia: anche quando si è innamorata di lui la showgirl ha deciso di diventare mamma dopo pochi mesi, e poi pare sia stato proprio Stefano a interrompere per la seconda volta il matrimonio la scorsa primavera dopo un lungo periodo di litigi e gelo.