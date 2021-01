Non accennano a placarsi i Gossip sulla gravidanza di Belen Rodriguez. A più di una settimana dall'indiscrezione lanciata da un settimanale, la soubrette non solo non l'ha smentita ma pare averla alimentata con parole d'amore al fidanzato Antonino e fotografie "ambigue". Uno degli ultimi scatti che la 36enne ha pubblicato su Instagram, ha innescato le chiacchiere in quanto molti fan hanno notato un pancino sospetto che potrebbe essere la conferma di un bebè in arrivo.

Nuovi indizi sulla possibile dolce attesa di Belen

Belen è incinta oppure no? Sono giorni che i fan della showgirl si domandano quanto ci sia di vero dietro all'indiscrezione che vorrebbe Rodriguez al terzo mese di gravidanza.

Anche altri siti di gossip hanno confermato i rumor dicendo di aver ascoltato fonti attendibili vicine all'argentina, ma fino ad oggi né lei né il fidanzato Antonino si sono esposti in prima persona. Mercoledì 20 gennaio, però, la conduttrice Mediaset potrebbe aver supportato la tesi di chi dice che sia in dolce attesa con una foto che ha postato sul suo account Instagram.

Un'immagine in bianco e nero in cui la si vede di profilo e con addosso soltanto un vestito trasparente, ha alimentato le chiacchiere sul figlio che la 36enne aspetterebbe dal giovane compagno Spinalbese. Oltre a notare la sua indiscussa bellezza, i più attenti fan hanno posato lo sguardo sul ventre di Belen, che secondo alcuni non sarebbe piatto o scolpito come al solito.

Commenti a supporto della presunta gravidanza di Belen

Sotto alla foto che Belen ha titolato "Luce", si possono leggere i commenti di chi sia convinto che la showgirl aspetti un bambino a circa sei mesi dal primo incontro col nuovo giovane fidanzato. "Meravigliosa, si vede il pancino", "Io un po' di pancia la vedo", "Qualche mese fa ho sognato che aspettavi una bambina e che la chiamavi Cristina.

Ti auguro il meglio", questi sono solo alcuni dei messaggi che sono apparsi sul profilo Instagram della sudamericana il 20 gennaio scorso.

Tra chi pensa che la presentatrice di Tu sì que vales sia davvero al terzo mese di gravidanza, c'è anche un'influencer che sembra conoscere bene la protagonista del gossip di questo periodo. "Io vedo un leggero leggero pancino, e lo spero tanto.

E poi Santiago impazzirebbe di felicità", ha scritto l'ex gieffina Guendalina Canessa sotto al post che sta alimentando le chiacchiere su un bebè in arrivo in casa Rodriguez-Spinalbese.

Antonino e Belen in silenzio sugli ultimi gossip

Da quando sul web ha cominciato a serpeggiare il pettegolezzo su un suo "stato interessante", Belen non si è ancora esposta per commentarlo in nessun modo: dalla showgirl, infatti, per ora non è arrivata né una conferma né una smentita. Il fatto che la Rodriguez abbia deciso di sposare il silenzio su questo gossip, potrebbe essere un indizio a favore della sua fondatezza: in passato, infatti, l'argentina si è quasi sempre fatta avanti per etichettare come false le notizie che circolavano sulla sua vita sentimentale.

Neppure Antonino Spinalbese ha ancora detto la sua sul rumor che lo vorrebbe prossimo a diventare papà: il 25enne continua a fare dediche romantiche alla fidanzata, ignorando volontariamente le tante chiacchiere che si stanno facendo sul loro giovane ma già solido rapporto. La coppia si è formata tra luglio e agosto scorso (quindi meno di sei mesi fa), ma le ultime voci sembrano parlare già di un progetto di famiglia molto importante, un po' come è accaduto a Belen quando ha perso la testa per Stefano De Martino.