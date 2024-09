Giovedì 12 settembre c'è stata la terza registrazione stagionale di Uomini e donne e, come di consueto, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha riportato le anticipazioni in merito a quel che è accaduto. In particolare, è emerso che Gianluca Benincasa non era presente in studio nel parterre dei corteggiatori, in quanto è stato eliminato sia da Martina De Ioannon che da Francesca Sorrentino.

U&D: l'ex di Fiordelisi non è riuscito a colpire nessuna delle due troniste

Tra le stories di Instagram, Pugnaloni ha fornito delle anticipazioni sul Trono Classico. Stando a quanto riportato dal blogger, Gianluca Benincasa non era presente in studio perché eliminato da entrambe le troniste.

Le voci di una partecipazione di Benincasa al dating show di Maria De Filippi erano iniziate a circolare in estate ma, a quanto pare, il mental coach non è riuscito a far colpo né su Martina De Ioannon né su Francesca Sorrentino.

Gianluca Benincasa era finito al centro del Gossip per essere l'ex di Antonella Fiordelisi ai tempi del Grande Fratello Vip 7.

Anticipazioni Trono Classico: Francesca ha un attacco di pianto, Martina litiga con un corteggiatore

Dalle anticipazioni sulla terza registrazione stagionale di U&D è emerso anche che Francesca Sorrentino ha avuto una crisi di pianto. La tronista ha spiegato a Maria De Filippi di non essere a suo agio all'interno dello studio, ma la conduttrice l'ha prontamente rassicurata, invitandola a dare tempo al tempo.

Martina De Ioannon ha discusso con il giovane nome Marco: i due sono usciti in esterna, ma il corteggiatore l'ha definita una persona superficiale e così lei ha deciso di eliminarlo. A quel punto lui è rimasto in studio per conoscere Francesca.

Michele Longobardi è uscito in esterna con Aimal, una ragazza che inizialmente era arrivata a U&D per corteggiare Alessio Pecorelli.

Quest'ultimo invece è uscito con Jenny e ha rivelato di essersi trovato a suo agio.

Trono Over: Tina Cipollari e Gemma Galgani tornano a stuzzicarsi a vicenda

Intanto Gemma Galgani e Tina Cipollari sono state le protagoniste indiscusse per i primi 25 minuti di registrazione. La dama piemontese ha deciso di continuare a conoscere Raffaele, in quanto a differenza del passato lo ha rivalutato.

Il cavaliere in questione aveva già partecipato al dating nel 2017 e ora è tornato per trovare l'anima gemella.

Infine Mario Cusitore invece è tornato nel parterre degli uomini e ha ballato con Cristina.