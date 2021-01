Le anticipazioni di Beautiful annunciano quale sarà il futuro di Brooke e Ridge, in crisi per la differenza di vedute su Thomas. La previdente Logan vorrebbe che il giovane andasse al più presto in cura per cercare di tenere a bada la sua ossessione per Hope, mentre Forrester preme per il contrario.

Ridge proverà a dare l'ultima possibilità alla moglie, ma senza successo. Brooke infatti non avrà nessuna intenzione di concedere il perdono a Thomas per tutto il male fatto a Hope, costretta a vivere per lunghi mesi con la convinzione che Beth fosse morta. La situazione prenderà una piega sconvolgente.

Beautiful, anticipazioni: Thomas inganna Douglas

Thomas continuerà imperterrito a manipolare Douglas affinché convinca Hope a tornare con lui. Questa volta però andrà oltre: dovrà esortare la sua nuova mamma a lavorare con lui alla linea di moda.

Douglas crederà si tratti di un gioco e così starà alle regole di Thomas. Hope si lascerà commuovere dalla dolce richiesta e così finirà per cedere.

Brooke sarà molto preoccupata dal fatto che Hope e Thomas lavoreranno insieme alla Forrester Creations, certa che la figlia sia in serio pericolo. Il suo istinto di madre non sbaglierà.

Ridge dà un ultimatum a Brooke

Nel frattempo, Shauna verrà a sapere che Ridge ha i documenti per il divorzio. Le sue speranze però verranno subito spente da Forrester: amerà sempre Brooke e dovrà prima assicurarsi di aver fatto tutto il possibile per salvare il loro matrimonio.

A rincuorare Shauna sarà Quinn, che la esorterà a non mollare. Stando alle nuove anticipazioni di Beautiful, sarà proprio la bella Fuller ad avere un'idea malefica per avvicinare inesorabilmente Shauna a Ridge.

Forrester arriverà alla villa e dirà a Brooke di avere tutti i documenti pronti per il loro divorzio. Tuttavia, le farà capire di essere molto dispiaciuto e di amarla ancora, nonostante tutto.

Così, Ridge proverà a giocare l'ultima carta dando un ultimatum a Brooke: ''Perdona Thomas o divorziamo''. Quale sarà la risposta della donna che ama alla follia ma che non riesce a capire?

L'illusione di Shauna: anticipazioni nuove puntate di Beautiful

Brooke, davanti all'ennesima richiesta di perdono per Thomas, ricorderà a Ridge che c'è anche un'altra questione che li sta dividendo: Shauna.

Forrester spegnerà la discussione sul nascere, ribadendole che il disaccordo su suo figlio è l'unica cosa che li tiene separati: se solo riuscisse a trovare nel suo cuore la forza per perdonare Thomas, tra loro tornerebbe tutto come prima.

Brooke non ascolterà la richiesta di Ridge e così capirà di essere giunta alla fine del loro matrimonio. Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Shauna non reagirà alla notizia del divorzio di Ridge con entusiasmo.

La bella Fuller infatti, sarà certa che Ridge ami ancora la moglie e che abbia divorziato solo per una presa di posizione dovuta nei confronti di Thomas. Sarà Quinn a proporle un piano malefico per incastrare Forrester.