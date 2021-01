La relazione fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è iniziata nell'agosto del 2020 e, potrebbe presto consolidarsi con la nascita di un figlio. Il Gossip delle ultime ore impazza e, secondo indiscrezioni, la showgirl argentina potrebbe essere in attesa del suo secondogenito dal compagno. Secondo quanto riportato su un noto settimanale, la conduttrice sarebbe in dolce attesa da tre mesi.

Belen potrebbe aspettare il secondo figlio da Spinalbese

In base a quanto riportato sul magazine, una fonte giudicata attendibile avrebbe rivelato che Belen sarebbe incinta e la gravidanza sarebbe già al terzo mese.

Il secondogenito di Rodriguez potrebbe essere stato concepito poco tempo dopo aver iniziato la frequentazione con Antonino Spinalbese. Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli sulla presunta gravidanza e l'unica cosa certa al momento è che la relazione fra Belen e il parrucchiere sta procedendo per il meglio.

La relazione fra Belen e Antonino Spinalbese

Belen e Antonino si sono conosciuti in agosto, quando la modella argentina ha avuto necessità di farsi sistemare a casa i capelli e si sarebbe presentato per svolgere il suo lavoro Spinalbese, che in quel periodo lavorava per un noto salone di Milano. L'incontro nell'estate 2020 è stato galeotto e la coppia da quel momento è stata inseparabile, documentando la loro frequentazione, il loro amore e i viaggi insieme sui loro profili Instagram.

Il desiderio del secondo figlio di Belen

Belen Rodriguez non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare nuovamente mamma e di regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago, avuto con Stefano De Martino. E, se nel corso del suo matrimonio con il conduttore di Made in Sud non è arrivato un secondogenito e non c'è stato un figlio dall'unione con il motociclista Andrea Iannone, questa volta con Antonino Spinalbese potrebbe essere il momento giusto.

Durante il periodo natalizio, l'hair stylist ha trascorso le vacanze in montagna con la famiglia della showgirl argentina. Non sembra esserci invece la possibilità ritorno di fiamma con il conduttore al momento. In una recente intervista, infatti, il ballerino napoletano aveva rilasciato dichiarazioni sulla sua ex compagna, rivelando che i rapporti, con il tempo, si consumano.

Stefano De Martino ha affermato di non riuscire a considerare la fine del suo matrimonio con Belen un fallimento, ma ha definito conclusa l'unione con lei. Non resta che attendere le prossime indiscrezioni o qualche notizia ufficiale dai diretti interessati, per scoprire se sarà vero che Santiago diventerà un fratello maggiore o no.