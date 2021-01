Non mancano mai novità e colpi di scena nella serie tv DayDreamer - le ali del sogno. Nel corso dei prossimi appuntamenti in programma su Canale 5 tra qualche settimana, i due protagonisti Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir), anche se non formeranno più una coppia di fidanzati, dopo la rottura si riavvicineranno dal punto di vista professionale.

Il fotografo e la scrittrice si ritroveranno a lavorare nuovamente insieme, ma prima faranno i conti con delle amare sorprese a causa del perfido Yigit (Utku Ateş), disposto a fare qualsiasi cosa per avere al proprio fianco la fanciulla.

DayDreamer, spoiler turchi: la proposta di nozze di Yigit, Aziz finisce in prigione

Gli spoiler di ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane raccontano che Can farà ritorno ad Istanbul dopo un anno, destando parecchia preoccupazione a Yigit. Quest’ultimo grazie all’alleanza stretta con Huma riuscirà a scoprire che il fotografo con dei filmati che possiede è in grado di dimostrare all’ex fidanzata Sanem che in realtà fu lui a bruciare il manoscritto della scrittrice. A questo punto l’editore non perderà tempo per sorprendere la giovane Aydin facendole una proposta di matrimonio. Non appena la secondogenita di Nihat si rifiuterà di sposarlo, Yigit farà arrestare Deren, Aziz, CeyCey, Deniz, Mihriban e Muzaffer.

Per riuscire nel suo intento il fratello di Polen si servirà del fatto che tutti i dipendenti della nuova Fikri Harika saranno impegnati per dare un brevetto alle creme di Sanem, le stesse prodotte anche dal rivenditore Yemal.

Quest’ultimo dopo essere stato avvisato da Yigit sporgerà una denuncia: per fortuna a far scagionare il padre di Can e tutti gli altri ci penserà l’avvocato Bulut con il suo intervento. L’uomo dimostrerà in commissariato, con un’accurata documentazione, che le creme sono state rubate, perché appartengono a Sanem.

Sanem e Can diventano soci, Huma avvisa il fratello di Polen

Successivamente il fotografo, dopo essersi riconciliato con Metin, riuscirà ad ottenere con la sua collaborazione un brevetto momentaneo per consentire a tutti, Sanem compresa, di realizzare altre creme. Con la sua mossa Can finirà per infastidire Yigit, mentre la sorella di Leyla si metterà al lavoro per creare il marchio dei suoi prodotti.

Quando Can le proporrà di accettare un suo aiuto economico per avviare l’attività nel minor tempo possibile, Sanem dopo aver rifiutato il denaro convincerà il suo ex a diventare socio del progetto. Infine a complicare la situazione ci penserà Huma: quest’ultima con un messaggio farà sapere al fratello di Polen che non potranno più vedersi poiché il suo primogenito è a conoscenza dei loro incontri.