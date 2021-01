Mercoledì 27 gennaio sono arrivate nuove conferme sulla dolce attesa di Belen: alcune riviste, infatti, ribadiscono che la showgirl sarebbe tra il terzo e il quarto mese di una gravidanza definita "blindata". Gli esperti di Gossip, però, si sono anche sbilanciati su alcune confidenze che Stefano De Martino avrebbe fatto agli amici sullo stato interessante dell'ex moglie: il napoletano sarebbe scontento per i tempi troppo brevi coi quali Rodriguez ha deciso di mettere su famiglia con un altro uomo ma anche perché starebbe realizzando che d'ora in poi non potrà mai più essere sua.

Conferme e pettegolezzi sulla gravidanza di Belen

Anche se Belen e Antonino tacciono, sembra ci siano ormai pochi dubbi sul fatto che tra qualche mese diventeranno genitori. Di recente Chi ha immortalato la showgirl a spasso per Milano con il compagno e, un po' a sorpresa, ha sfoggiato un look che i giornalisti definiscono "premaman".

L'argentina è stata beccata dai fotografi con addosso una salopette piuttosto larga, scarpe comode e un cappotto di qualche taglia in più della sua: questo outfit sarebbe l'ennesimo indizio a favore della teoria che Rodriguez è incinta.

I settimanali scandalistici, però, ribadiscono che la coppia sarebbe piuttosto reticente dal rendere ufficiale l'arrivo di un bebè: soprattutto la 36enne, infatti, vorrebbe custodire questo dolce segreto finché le sarà possibile (tanto che di recente ha bloccato il fidanzato che in un video stava provando a spoilerare la sua ormai chiacchieratissima dolce attesa).

La presunta reazione dell'ex marito di Belen

La conferma della sua gravidanza non è l'unica indiscrezione che è trapelata in queste ore su Belen. Una rivista di gossip, infatti, ha riportato le confidenze che Stefano De Martino avrebbe fatto ad alcuni amici dopo aver saputo che l'ex moglie aspetta un bambino dal giovane fidanzato (Antonino ha 11 anni in meno della soubrette).

"Lui tace, ma gli amici garantiscono che non l'ha presa per niente bene. Forse per i tempi troppo stretti o forse perché una nuova dolce attesa non lascia spazio a un recupero della relazione in extremis", si legge sui giornali e sul web il 27 gennaio. Le motivazioni per le quali il conduttore di Stasera tutto è possibile avrebbe storto il naso di fronte al fratellino/sorellina in arrivo per Santiago, sarebbero due: la paura che Rodriguez possa aver fatto tutto troppo velocemente con Spinalbese, e la consapevolezza che un figlio con un altro uomo chiude definitivamente le porte a un loro ennesimo riavvicinamento.

Le perplessità di Stefano sulla nuova vita di Belen

De Martino starebbe incassando in silenzio un colpo che non si sarebbe mai aspettato: Belen ha deciso di mettere su famiglia con un ragazzo che ha conosciuto pochi mesi dopo la fine del loro matrimonio.

"Non digerisce l'idea che accanto a lei ci sia un uomo che non è una parentesi (come Iannone), lo stesso che le sta regalando quel secondo figlio che avevano cercato invano nei mesi del loro amore ritrovato", si legge su una rivista di gossip.

Gli esperti di cronaca rosa, dunque, affermano con certezza che Stefano abbia reagito male alla notizia che l'argentina ha davvero voltato pagina: "Ora Belen non è davvero più sua, ma soprattutto adesso è davvero felice". Insomma, tra conferme, indizi e risentimenti, la presentatrice di Tu sì que vales è ancora una volta la "regina" delle copertine: gli unici che sembrano insidiarla in questo ruolo che ricopre da anni sono i neo piccioncini Can Yaman e Diletta Leotta.