Il Gossip del momento è quello che vede protagonisti Can Yaman e Diletta Leotta. Tra i due è scoppiato l'amore durante l'ultimo soggiorno in Italia dell'attore turco protagonista della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, che lo ha reso uno dei personaggi più amati del piccolo schermo dal pubblico italiano. Can e Diletta hanno fatto coppia fissa nei giorni scorsi a Roma, come è stato testimoniato sulle pagine delle riviste di gossip. E del flirt del momento ne ha parlato anche Giovanni Ciacci nel corso della trasmissione Ogni Mattina, commentando una foto di Can e parlando di presunte rivalità con l'ex della Leotta.

Le parole di Ciacci sul flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman

Nel dettaglio, Ciacci ha commentato una foto dell'attore protagonista di DayDreamer a petto scoperto, mentre indossa dei guantoni dei colori della bandiera italiana.

Secondo l'esperto di moda e opinionista televisivo, si tratterebbe di una sorta di "guanto di sfida" che Can potrebbe aver mandato all'ex fidanzato della sua attuale donna.

Diletta Leotta, infatti, prima di intraprendere questo nuovo percorso sentimentale con Can Yaman era fidanzata con Daniele Scardina, il famoso pugile che quest'anno ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle su Rai 1.

'Prevedo scazzottate' dice Ciacci su Can Yaman

Proprio in occasione della sua partecipazione allo show condotto da Milly Carlucci, si era parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Diletta e Daniele che, alla fine però, non c'è mai stato.

Diletta, infatti, ha ritrovato la serenità e la felicità al fianco di Can Yaman, ma per Giovanni Ciacci non sarebbe finita qui.

"Lui si è messo i guantoni di sfida e guarda caso i guantoni di sfida sono con i colori della bandiera italiana. Io prevedo grandi scazzottate quest'anno" ha ammesso Ciacci nel corso del suo intervento in diretta televisiva.

Ma sarà davvero così? C'è una presunta rivalità tra Can e l'ex fidanzato della sua attuale compagna? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

L'attacco di Can Yaman verso i fan invadenti

Di sicuro, Can Yaman non ha gradito le ingerenze da parte delle sue numerosissime fan italiane che in questi giorni hanno osato mettere in discussione la veridicità del suo sentimento per Diletta. In tante, infatti, hanno ipotizzato che questo flirt in realtà fosse stato "studiato a tavolino" e la reazione di Can non è stata delle migliori.

L'attore turco ha precisato che gli avvenimenti legati alla sua vita privata sono solo ed esclusivamente "fatti suoi" e in questo modo ha lasciato intendere che le fan non devono intromettersi. Un messaggio chiaro e forte, in seguito al quale Can ha scelto anche di disattivare il suo profilo ufficiale Twitter.