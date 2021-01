Can Yaman rompe il silenzio sul flirt con Diletta Leotta, che sta impazzando da qualche giorno su tutti i siti di Gossip. L'attore di DayDreamer, non ha reagito benissimo alle indiscrezioni sulla sua vita privata, tanto che su Instagram ha scritto un eloquente "Fatti miei. Punto" a cui ha aggiunto una emoticon che invita tutti a fare silenzio sulla questione.

Can Yaman e Diletta Leotta insieme: lo scoop di Chi

L'indiscrezione su un presunto flirt in corso tra l'attore turco Can Yaman e la conduttrice Diletta Leotta ha scatenato il Gossip in questi ultimi giorni. A mettere benzina sul fuoco, anche le immagini pubblicate sull'ultimo numero del settimanale Chi, che ritrae i due in teneri atteggiamenti.

Stando ai bene informati, Can e Diletta avrebbero passato del tempo insieme in un hotel romano. Tempo che sarebbe servito ai due per conoscersi meglio lontano dai riflettori.

Can Yaman rompe il silenzio sul presunto flirt con Diletta Leotta

Trattandosi di due personaggi molto noti e amati dal pubblico, la notizia non è rimasta segreta per molto. Le indiscrezioni, confermate anche dalle foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, non sembrano lasciare adito a dubbi. Le fan del corteggiatissimo attore turco dovranno mettersi l'animo in pace. Dopo il tam tam mediatico, proprio Can Yaman, sempre molto riservato riguardo alla sua vita privata, ha rotto il silenzio sulla questione e su Instagram ha voluto lanciare un messaggio, da cui traspare come il divo di DayDreamer non abbia preso bene tutte le indiscrezioni circolate sul suo conto dopo il suo breve soggiorno italiano.

Yaman indispettito su Ig: 'Fatti miei. Punto'

Attraverso i social, Can Yaman ha cercato di mettere un freno al Gossip e sulle voci riguardanti lui e Diletta Leotta ha scritto: "Fatti miei. Punto". Frase seguita da una emoticon con la quale invita i suoi follower a fare silenzio sulla questione. Sempre molto riservato sulla sua vita privata, non è difficile pensare che l'evoluzione della storia con la conduttrice DAZN rimarrà un fatto strettamente privato.

Sempre molto disponibile con i suoi fan, questa volta Can Yaman è parso indispettito da tutto il clamore riguardante la sua vita sentimentale.

Una reazione che fa pensare che realmente stia nascendo qualcosa con la bellissima conduttrice. L'attore con il suo breve messaggio sui social ha voluto chiarire che non concederà ulteriore spazio al Gossip, per buona pace di tutti.

Il divo è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita sentimentale ed infatti delle sue fidanzate passate non si hanno notizie. Molti sono i presunti flirt che gli sono stati attribuiti, come quello con la collega Demet Ozdemir, prontamente smentito da Can Yaman. Ora invece, l'invito a fare silenzio sulla presunta storia con Diletta Leotta fa pensare che tra i due sia scattato qualcosa.