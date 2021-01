Can Yaman è stato in Italia nelle scorse settimane per girare uno spot di un noto marchio di pasta. Insieme all'attore turco, sul set c'era Claudia Gerini che è la protagonista femminile della pubblicità. Nel corso di un'intervista per un settimanale, Claudia ha rilasciato dichiarazioni sul protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, dicendo che Can è spiritoso e che le sue amiche e conoscenti l'hanno invidiata per averlo conosciuto.

Claudia Gerini e Can Yaman sul set insieme

Claudia Gerini, nel corso di un'intervista, ha dichiarato che, oltre ad essere stata contenta di lavorare diretta dal regista Ferzan Ozpetek, ha avuto la fortuna di avere al suo fianco Can Yaman e ha rivelato: ''Vi dico solo che all'esterno dell'hotel romano in cui abbiamo girato c'erano non so quanti fan ad attenderlo''.

La protagonista di 'Viaggi di nozze' ha detto che era tempo che non vedeva così tante signore di tutte le età scatenate per un attore.

L'opinione dell'attrice su Can Yaman

Claudia ha descritto Can Yaman come un bellissimo ragazzo, aggiungendo cosa gli piace di lui: ''Ha il viso regolare, le spalle larghe, lo sguardo intenso, ma non è tenebroso, anzi, è piuttosto spiritoso, espansivo, ironico''. L'attrice ha dichiarato che è stato divertente comunicare con gli sguardi durante le riprese. Gerini ha inoltre detto che in pausa pranzo, lei e Can hanno parlato di Istanbul, la sua città. Claudia ha rivelato che ha ricevuto tante chiamate e messaggi di amiche e conoscenti per avere un selfie di Yaman, un autografo: ''In molte mi hanno detto che sono la più invidiata d'Italia e, seppur non ami suscitare invidie, in questo caso la cosa mi diverte''.

I progetti lavorativi di Claudia Gerini e Can Yaman

Oltre ad aver girato lo spot con Can Yaman, Claudia ha terminato le riprese di un nuovo film, 'Burraco fatale', una commedia sentimentale girata nel 2019 con la regia di Giuliana Gamba. Fra le altre opere cinematografiche, Gerini sarà la protagonista di un'altra commedia dal titolo 'Per tutta la vita', di Paolo Costella.

Claudia nel corso dell'intervista ha dichiarato di amare profondamente il suo lavoro, anche se ha ammesso che le sarebbe piaciuto lavorare con i bambini. Can Yaman invece, al momento è sugli schermi di Canale 5 con la soap turca DayDreamer - Le ali del sogno, al fianco di Demet Ozdemir e, prossimamente, in Italia potremo vederlo in Mr.Wrong. Per quanto riguarda il futuro dell'attore turco, Can interpreterà il ruolo Sandokan, con Luca Argentero, che rivestirà invece il ruolo di Yanez.

Non resta che attendere la messa in onda dello spot della pasta, per vedere Claudia Gerini al fianco di Can Yaman.