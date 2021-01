Sin dal suo debutto la soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno ha conquistato l'attenzione del pubblico italiano, non solo per la presenza di Can Yaman, già popolare grazie a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, ma anche per la sintonia tra i due attori protagonisti. L'interprete turco e la sua partner Demet Özdemir sono talmente affiatati e amati come coppia televisiva che si parla da tempo della possibilità di tornare a lavorare insieme.

A proposito dell'argomento, sul settimanale Di Più Tv sono state riportate le dichiarazioni del produttore Faruk Turgut che ha confermato di avere in cantiere un progetto da proporre alla coppia.

Faruk Turgut conferma la voce su una nuova serie con Can Yaman e Demet Özdemir

Can Yaman e Demet Özdemir hanno più volte smentito le voci su una loro relazione nella vita reale. Già nel 2018, quando debuttò in Turchia la serie Erkenci Kuş (in Italia DayDreamer), si vociferava che stessero insieme. Tuttavia, anche dopo il nuvolone di rumor creatosi intorno alla coppia e le successive smentite, le due star turche hanno dichiarato di essere disposte a lavorare nuovamente insieme.

A tal proposito, sulle pagine dell'ultimo numero della rivista Di Più Tv, un articolo riporta le dichiarazioni rilasciate dal produttore di DayDreamer che afferma di essere al lavoro per un nuovo progetto da proporre a Yaman e all'interprete della serie No: 309, attualmente in onda in Turchia.

In particolare, il produttore e presidente della Gold Film Faruk Turgut ha confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto televisivo pensato per essere sottoposto ai due attori di DayDreamer.

Demet Özdemir su Can Yaman: 'Io e Can Yaman usciamo spesso insieme'

Mentre in Turchia sembra essersi esaurita l'attenzione verso Can Yaman e Demet Özdemir, in Italia continuano i pettegolezzi.

Dunque, in molte interviste fatte ai due attori è stata posta sempre la stessa domanda, cioè se i due siano stati o sono una coppia nella vita di tutti i giorni. La stessa Demet, venuta in Italia per essere ospite della trasmissione Verissimo, ha dichiarato a Silvia Toffanin di essere amica di Can e che tra loro due c'è un splendido rapporto. "Io e Can Yaman usciamo spesso insieme.

C'è sempre stata solo una bellissima amicizia", ha dichiarato l'interprete di Sanem Aydin. Anche il suo collega di DayDreamer ha ammesso, nello stesso studio del famoso talk show, di essere in sintonia con l'attrice e che non è facile trovare una partner che abbia la stessa "elettricità".