Can Yaman è tornato di nuovo in Italia. La star della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, in questi giorni è a Roma per realizzare un nuovo spot pubblicitario diretto dal regista Ferzan Ozpetek che presto sarà trasmesso sui vari canali televisivi Rai e Mediaset. Eppure il ritorno nel nostro paese dell'attore di svariate serie di successo ha scatenato un bel po' di polemiche in rete e sui social, complice il fatto che ad attenderlo ci fosse una folla di fan in delirio, ammassate, senza tener conto assolutamente del rispetto delle regole vigenti in questo periodo dovute all'emergenza Covid-19.

Fan in delirio per Can Yaman in Italia: la folla ammassata a Roma

Nel dettaglio, a testimoniare ciò che è accaduto in questi giorni a Roma dopo che si era sparsa la notizia dell'arrivo di Can Yaman, è stato proprio il regista Ferzan Ozpetek con una serie di video caricati sui suoi profili social.

Tali filmati hanno fatto subito il giro del web, complice il fatto che si può vedere una folla letteralmente in delirio per l'arrivo della star turca della soap DayDreamer.

Le persone presenti, infatti, pur di poter vedere per pochi secondi Can non rispettano le distanze di sicurezza che sono previste in questo periodo dall'emergenza sanitaria della Covid.

Esplode la polemica social per il ritorno di Can Yaman a Roma

E, soprattutto su Twitter, sono state tante le persone che hanno ammesso di essere a dir poco senza parole per questi atteggiamenti da irresponsabili che mettono a repentaglio la salute umana. "Io non ho nemmeno la forza di commentare. Sono immagini che parlano da sole," scrive il giornalista Rai Domenico Marocchi.

Insomma un ritorno in Italia accompagnato da numerose polemiche quello di Can Yaman che, nel frattempo, si gode il suo periodo d'oro dal punto di vista lavorativo.

Gli impegni lavorativi di Can Yaman in Italia: dal debutto di Mr. Wrong a Sandokan

In Italia, infatti, attualmente Can Yaman è tornato in onda in prima serata con le restanti puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, trasmessa ogni giovedì sera e intanto Mediaset ha acquistato i diritti per la messa in onda di Bay Yanlis che diventerà Mr. Wrong e sarà trasmessa tra qualche mese (molto probabilmente al termine delle puntate di DayDreamer).

Intanto, però, Yaman è stato scelto dalla casa di produzione Lux Video come il nuovo interprete del remake di Sandokan, la fiction che venne portata al successo da Kabir Bedi.

Le riprese di questo nuovo prodotto televisivo cominceranno la prossima estate e al fianco di Can ci sarà un altro attore super-amato dal pubblico: Luca Argentero, reduce dal successo della fiction campione di ascolti, Doc - Nelle tue mani.