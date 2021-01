Per Can Yaman è giunto il momento di ritornare di nuovo in Italia. Dopo il fortunato soggiorno di qualche mese fa, la star della Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, riapproderà di nuovo nel nostro Paese. Dopo i vari rumors circolati nei giorni scorsi sul web e sui social, questa volta la conferma è arrivata da parte dell'attore stesso che sul suo profilo Instagram ha confermato che sarà di nuovo in Italia per qualche giorno.

L'attore turco Can Yaman ritorna in Italia: il 5 gennaio sarà a Roma

Can Yaman, infatti, sul suo account ha postato delle stories in cui ha svelato ai numerosissimi fan che lo seguono in tutto il mondo, che il prossimo 5 gennaio ritornerà di nuovo a Roma.

Per l'occasione, Can sarà impegnato in un progetto lavorativo con il regista Ferzan Ozpetek, che in più occasioni ha ammesso di essere ammaliato dalla bravura dell'attore turco che ha conquistato dei risultati a dir poco soddisfacenti grazie al suo lavoro.

Un sodalizio decisamente fortunato quello tra Can Yaman e il nostro Paese, dove ormai è considerato un vero e proprio sex symbol. Con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, l'attore è diventato uno dei volti più amati dal pubblico, in grado di attirare l'attenzione di milioni di spettatori.

DayDreamer con Can Yaman sbarca in prima serata dal 7 gennaio 2021

A tal proposito, Mediaset ha scelto di posizionare in prime time le nuove puntate della serie turca che lo vedono nei panni del fotografo Can Divit.

Dal prossimo giovedì 7 gennaio, DayDreamer andrà in onda nella fascia oraria che va dalle 21:30 alle 00:30 circa, con ben tre episodi settimanali.

Un grande regalo per tutti i fan della coppia Can-Sanem, curiosi di scoprire come si evolverà questa storia d'amore e quali saranno i nuovi risvolti di questa favola che fa sognare il pubblico.

Sandokan, il remake della serie con Can Yaman e Luca Argentero

Ma le sorprese per Can non sono finite qui, perché nei prossimi mesi sarà protagonista anche della nuova serie dal titolo Mr. Wrong che debutterà sempre su Canale 5.

Intanto, però, Can si prepara per un altro super impegno lavorativo che lo attende nei prossimi mesi. Qualche giorno fa è stato annunciato che Yaman sarà nel cast del remake di Sandokan, la serie portata al successo da Kabir Bedi che questa volta sarà prodotta da Lux Video, la quale ha scelto proprio Can come attore principale.

Al suo fianco, in questa nuova avventura professionale, ci sarà un altro volto noto del piccolo schermo: trattasi di Luca Argentero, la star della fiction Doc - Nelle tue mani.

Tra i prossimi impegni televisivi dell'attore turco, inoltre, va segnalato quello con C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi che ritornerà in onda dal 9 gennaio su Canale 5. Can Yaman sarà uno degli ospiti della nuova stagione.