Can Yaman e Diletta Leotta sono finiti al centro del Gossip negli ultimi giorni, per via di una loro frequentazione iniziata da poco tempo. Nella giornata di mercoledì 13 gennaio, sono state pubblicate su un noto settimanale le prime foto della coppia insieme a Roma, durante una cena in un hotel della capitale, mentre si scambiavano effusioni. Secondo indiscrezioni, l'attore turco e la presentatrice si starebbero frequentando da tre settimane e sarebbero innamoratissimi.

Can Yaman e Diletta Leotta si sarebbero conosciuti su Instagram

Gli amici di Diletta Leotta avrebbero raccontato che il flirt con Can Yaman sarebbe nato su Instagram, grazie ad un apprezzamento che l'attore turco le avrebbe fatto sul suo profilo social.

Dopo il gesto del protagonista di "DayDreamer - Le ali del sogno" nei confronti della conduttrice, la coppia non avrebbe smesso più di scambiarsi messaggi e avrebbero trascorso cinque giorni insieme a Roma, mentre Can era impegnato in Italia per girare uno spot per un noto marchio di pasta.

Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero innamoratissimi

Fra le altre indiscrezioni riportate sul rapporto attuale fra Diletta Leotta e Can Yaman, sembrerebbe che ci sia un sentimento solido e le fonti del magazine hanno rivelato ulteriori dettagli sulla frequentazione in corso riportando una dichiarazione che avrebbe fatto Diletta a una sua conoscenza: ''Siamo innamoratissimi, presto lui verrà a Milano''. Il protagonista di Mr. Wrong e la show girl sono stati discreti durante la loro permanenza nella capitale, cercando di non entrare e uscire dall'hotel romano insieme, ma ad orari diversi per non destare sospetti.

Diletta Leotta affacciata al balcone con il giaccone di Can Yaman

Diletta e Can sono stati paparazzati a cena in albergo, la sera dell'Epifania e, al tavolo con loro c'era anche Arisa e il suo fidanzato Andrea. L'attore turco e la conduttrice hanno poi trascorso il loro tempo in stanza e Leotta ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram che avrebbero documentato quanto potrebbe essere accaduto con il protagonista di DayDreamer: una cena con il sushi, fiori in regalo, gli assembramenti sotto alla camera dell'hotel, video poi rimosso dalla show girl.

Sul settimanale sono stati riportati, oltre agli scatti relativi alla cena fra Can e Diletta, anche una fotografia di Leotta, affacciata dal balcone dell'hotel, mentre indossava il giaccone di Yaman. Non resta che attendere una conferma ufficiale da parte di uno dei due interessati o aspettare un po' di tempo per vedere se l'attore turco andrà veramente a Milano a trovare la presentatrice, come avrebbero riportato le fonti al magazine.