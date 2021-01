Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'Amore con gli spoiler degli episodi che andranno in onda in Italia su Rete 4 dal 25 fino al 31 gennaio del 2021. La perfida Ariane Kaleberg verrà a scoprire che l'albergatore Christoph (interpretato dall'attore Dieter Bach) avrà in programma un viaggio verso la Thailandia e andrà subito nel panico. Infatti, la dark lady proverà subito a mettere l’ex marito Karl sulle tracce del padre di Tim per cercare di impedirgli di scoprire tutta la verità in merito all'incendio dell'albergo. Ma nel frattempo, Karl non ascolterà la sua ex moglie e rifiuterà il suo consiglio e Ariane Kalenberg inizierà a pensare che Christoph sia a un passo dalla verità.

Infine, Paul cercherà di fidanzarsi con Michelle dicendole di non essere interessato a Lucy.

Prossime puntate, trame Tempesta d'Amore: Amelie dirà a Franzi di aver visto uno sconosciuto prendere gli stivali di Tim

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'amore, Amelie dirà alla giovane Franzi di aver visto una persona sconosciuta rubare gli stivali di Tim, mentre Steffen si troverà nei guai per aver mentito. Nel frattempo, Christoph Saalfeld riuscirà ad arrivare in Thailandia e indagherà facendosi aiutare dalla gente del posto. Inoltre, l'albergatore chiamerà sua sorella Linda per chiederle un campione del DNA di Karl. Dunque, Linda non esiterà un attimo ad aiutare suo fratello e riuscirà ad entrare nella stanza degli ospiti di Karl e prenderà alcuni capelli dell'ex marito della dark lady Ariane.

Prossimi episodi, trame soap opera: la sorella di Christoph Saalfeld sarà contenta che Dirk possa muoversi di nuovo

Nei prossimi episodi della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, Dirk sarà stanco di far finta di non poter camminare e davanti alla sua ex moglie Linda, inizierà improvvisamente a sentire di nuovo la sensibilità nelle sue gambe. La donna vedrà alcuni movimenti da parte di Dirk e inizierà immediatamente a commuoversi e ad abbracciarlo, senza sapere che per molto tempo ha finto di essere paralizzato.

Soap opera, trame spoiler: Paul farà capire a Michelle di non essere in alcun modo interessato a Lucy

Le anticipazioni della soap opera Tempesta d'Amore, rivelano che Paul cercherà di dimostrare in tutti i modi a Michelle di non voler stare con Lucy e la così la donna lo inviterà a cena nella sua abitazione. Ma nel frattempo, Bela che non passerà un bel periodo per i suoi problemi amorosi, deciderà di rovinare la loro serata romantica.

Per rimanere sempre aggiornati sulle prossime puntate di Tempesta d'Amore, bisognerà attendere i prossimi giorni.