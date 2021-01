Can Yaman, il protagonista della soap turca DayDreamer - Le ali del sogno è stato multato mentre si trovava a Roma per non aver rispettato le regole anti-Covid, causando assembramenti e scattando selfie con le sue fan senza rispettare il distanziamento interpersonale. L'attore, pur avendo concordato con i responsabili dell'ordine pubblico tutta la cautela possibile per evitare il contatto fisico con le ammiratrici, è sceso in strada per salutarle.

Sanzione di 400 euro per la star di DayDreamer

È costato caro il bagno di folla a Can Yaman. La star delle serie turche in questi giorni si trova a Roma per girare alcun spot pubblicitari che lo vedono protagonista con Claudia Gerini, sotto la regia di Ferzan Ozpetek.

Il Can Divit di DayDreamer si trovava in albergo quando un folto gruppo di fan si è riunito all'ingresso. Per incontrarle Can è sceso in strada e indossando la mascherina non ha disdegnato di fare una serie di foto con le fan, non rispettando le norme anti-Covid che prevedono il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Immediatamente si è creato un assembramento, per tale motivo l'attore è stato multato con una sanzione di 400 euro. Per evitare degli assembramenti dovuti alla sua presenza, quando Can Yaman ha fatto rientro in hotel ha usufruito anche dell'entrata di servizio, ma successivamente la sua discesa davanti all'ingresso dell'hotel ha causato il delirio.

"Inaccettabile", è stato definito così l'evento dal capo della polizia Franco Gabrielli, che ha anche chiesto una relazione su quanto è accaduto di fronte all'hotel tra Can Yaman e l'incontro con le sue fan.

I progetti lavorativi di Can Yaman

Accantonato l'episodio della multa, Can Yaman si prepara per tanti progetti che lo attendono soprattutto in Italia. Oltre a vederlo presto nello spot di una nota marca di pasta, prossimamente l'attore turco sarà impegnato in un nuovo progetto che lo vedrà al fianco Luca Argentero. Can Yaman interpreterà Sandokan nel remake che verrà realizzato dalla casa produttrice Lux Vide.

Mentre in Italia i telespettatori continuano a seguire con attenzione le avventure di Can e Sanem in DayDreamer - Le ali del sogno, promosse in prima serata con l'arrivo del 2021. Le avventure della coppia che sta facendo sognare l'Italia possono essere seguite tutti i giovedì, a partire dalle 21:35 circa, su Canale 5. In onda vengono abitualmente mandati tre episodi.