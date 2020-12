Can Yaman è pronto ad intraprendere una nuova avventura durante la quale dovrà sfoggiare il suo lato più selvaggio: la stella di DayDreamer - Le ali del sogno sarà 'Sandokan'. A darne comunicazione è stato il trentunenne durante un'intervista radiofonica rilasciata a Rtl 102.5. L'amatissimo interprete di Can Divit, che si è detto lieto ed orgoglioso del nuovo ruolo, sarà affiancato sul set Luca Argentero, reduce del grande successo di Doc - Nelle tue mani.

L’attore turco entusiasta del nuovo ruolo

“Sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo”, con grande felicità Can Yaman, durante l'intervista rilasciata oggi 22 dicembre a Rtl 102.5, ha affermato che è stato scelto per interpretare Sandokan.

Il progetto ambizioso della casa di produzione italiana Lux Vide è il reboot della serie liberamente ispirata al romanzo di Emilio Salgari che ha reso noto al pubblico italiano dell'attore indiano di Kabir Bedi. L'ambizioso progetto, che vedrà recitare sul set anche il grande Luca Argentero, anche se non è stato chiarito il ruolo del protagonista della fortunata Serie TV Doc- Nelle tue mani, si concentrerà non solo sulle avventure della 'Tigre della Malesia', ma anche su quelle della 'Perla di Lapuan', Lady Marianna.

Can Yaman ha immediatamente dedicato un post alla sua nuova avventura, affermando di essere pronto per prepararsi al nuovo ruolo. Ben presto arriveranno tutti i chiarimenti circa ruoli e personaggi, nonché sulla trama. Frattanto, l'attore turco, classe 1989, dovrà farsi trovare pronto: il ruolo di Sandokan gli offrirà la possibilità di sfoggiare un uovo look.

Dopo l'uomo in giacca e cravatta mostrato ai fan in Bitter Sweet - Ingredienti D'Amore, l'aspetto introverso e affascinante di DayDreamer e il capello corto messo in mostra in Bay Yanlis, che probabilmente verrà trasmesso su Canale 5 con il titolo Mr Wrong, come si mostrerà adesso Can Yaman alle telespettatrici?

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Can Yaman: ‘Spero di essere all’altezza’

L'attore trentunenne non si farò di certo problemi ad adeguarsi al nuovo ruolo, che indosserà come un nuovo abito. D'altra parte durante la sua ultima intervista a Verissimo, Yaman ha affermato di amare cambiare look su ogni set e di questo ha già dato prova in tutti i progetti che lo hanno visto protagonista.

Nel frattempo, in attesa di vedere Can al fianco di Argentero, le fan italiane non vedono l'ora di poter vedere l'evoluzione della storia d'amore di Can e Sanem, con i quale l'appuntamento è fissato il prossimo 7 gennaio in prima serata.

“Spero di poter essere all'altezza delle aspettative”, ha concluso, infine, l'entusiasta attore durante l'intervista radiofonica riferendosi sempre alle serie di Sandokan, che lui stesso ha definito come un bambino appena nato. D'altra parte ben poco ancora si sa, ma Can di certo sarà all'altezza delle aspettative e le follower dell'attore sono avvertite: la Tigre della Malesia sta per tornare.