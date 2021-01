Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno. La serie tv turc,a con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, continuerà ad andare in onda in prima serata ogni giovedì su Canale 5. Durante la puntata del 14 gennaio, che si compone di tre episodi, Sanem otterrà nuovi successi sul lavoro: la copywriter terrà il discorso alla presentazione della nuova campagna che vede impegnata la Fikri Harika. L'attenzione della giovane Aydin però sarà concentrata su Can: la giovane spererà di potersi chiarire con il suo ex fidanzato, ma qualcosa cambierà i piani di Sanem.

Sanem ottiene successi sul lavoro

Le nuove avventure di Can e Sanem verranno trasmesse in prima serata giovedì 14 settembre. L'arrivo di Yigit porterà dei cambiamenti all'interno della storyline. In particolare il fotografo, deciso a partire per i Balcani per intraprendere un nuovo percorso lavorativo, sarà geloso del fatto che il fratello di Polen graviti intorno a Sanem. Yigit, inoltre proporrà un lavoro alla minore delle sorelle Aydin e quest'ultima sarà decisa ad accettarlo, ma prima dovrà "scontare" alcuni giorni di preavviso alla Fikri Harika.

Tra i tanti progetti in agenzia Sanem si renderà protagonista della presentazione per la campagna della Red Mode. La giovane riscuoterà un grande successo, venendo apprezzata da tutti, ma l'attenzione della ragazza sarà tutta rivolta a Can.

Infatti la giovane Aydin, durante la festa post presentazione, vorrebbe parlare con il suo ex per potersi chiarire con lui, ma qualcosa non andrà come previsto. Huma farà finta di avere un malore e il maggiore dei fratelli Divit sarà costretto a lasciare in anticipo il party insieme alla madre.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Can geloso della presenza di Yigit nella vita della Aydin

Can si mostrerà notevolmente infastidito dalla nuova collaborazione tra Yigit e Sanem, per questo motivo deciderà di "provocarla". La metterà sotto pressione e la ragazza non dovrà far altro che far fronte ai rimproveri di Can. Ovviamente quest'ultimo lo farà perché non vede di buon occhio il suo licenziamento dall'agenzia.

Mevkibe e Muzaffer continueranno a essere impegnati nel loro negozio di prodotti biologici. Muzo si darà da fare per mettere in piedi un piano per guadagnare quanto più possibile nella sua bottega. Le fan di Can Yaman, che presto vedranno il loro beniamino nei panni di Sandokan, potranno continuare a seguire le avventure dell'affascinante Can Divit ogni giovedì in prime time.