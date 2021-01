Can Yaman continua ad essere al centro del gossip e in queste ultime giornate ha fatto molto discutere per il suo flirt nato con la conduttrice tv Diletta Leotta. I due hanno trascorso un soggiorno insieme a Roma, durante il quale si sono lasciati andare alla passione, come testimoniano gli scatti della rivista "Chi" che li ha immortalati nella stessa camera d'albergo. Attualmente, però, la star di DayDreamer - Le ali del sogno non si trova più in Italia ma è rientrato in Turchia: eppure il suo sentimento nei confronti della Diletta sarebbe tale da spingerlo a postare continue dediche d'amore sui social, come quella del 19 gennaio.

Sboccia l'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, in questi giorni Can e Diletta si sono fatti delle dediche a distanza sui loro account ufficiali Instagram.

In più occasioni, infatti, i due protagonisti del gossip di questo momento hanno postato la stessa strofa di una canzone romantica.

Domenica 17 gennaio, quando la conduttrice si trovava a Napoli per seguire la partita della squadra azzurra di Gattuso contro la Fiorentina, ha postato proprio il brano "Una notte a Napoli" che, poche ore prima, era stato condiviso anche dalla dolce Diletta.

Il colpo di scena, però, è arrivato quando Can sul suo profilo ufficiale Instagram si è lasciato andare alla pubblicazione di una nuova dedica d'amore che sembrerebbe essere rivolta sempre alla sua nuova fiamma.

La nuova dedica d'amore di Can Yaman su Instagram

E, questa volta, Can si è spinto oltre, dato che ha scelto di condividere uno dei brani d'amore più belli in assoluto.

Trattasi di "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco.

L'attore protagonista della soap DayDreamer ha scelto di condividere la seguente strofa del pezzo: "Mi sono innamorato di te, e adesso non so neppure io cosa fare".

Insomma sembrerebbe proprio una chiaro riferimento alla situazione che Can in questo momento starebbe vivendo con la bella Diletta Leotta, dato che i due non possono vivere serenamente il loro amore a causa della distanza che li separa.

La coppia Can-Diletta separati dalla distanza: lei in Italia, lui in Turchia

Lei, infatti, è impegnata in Italia come conduttrice e volto di punta della piattaforma streaming Dazn; lui invece è ritornato di nuovo in Turchia per degli impegni professionali che lo vedono coinvolto in prima persona.

E, in attesa di scoprire come si evolverà questo flirt, i fan italiani dell'attore turco sperano che tutto possa andare nel migliore dei modi e che Can Yaman possa prendere in considerazione l'ipotesi di trasferirsi nel nostro Paese per stare al fianco della sua amata.