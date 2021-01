Mediaset ci ripensa e DayDreamer torna in prima serata, su Canale 5, il giovedì sera. Dopo la cancellazione dettata, probabilmente, dai bassi ascolti, Can Yaman e Demet Özdemir sono stati nuovamente confermati nel palinsesto serale della rete di Cologno Monzese.

DayDreamer sarà regolarmente in onda il 21 gennaio

Mediaset decide di fare dietro front e di riproporre DayDreamer nella prima serata del giovedì su Canale 5. Dopo la cancellazione avvenuta, probabilmente, per i bassi ascolti registrati contro il competitor di Rai 1 (Che Dio ci aiuti), da Cologno Monzese hanno deciso di fare un passo indietro e si riproporre la Serie TV turca in prime time, ma con una piccola eccezione.

Gli episodi da mandare in onda non saranno tre integrali, bensì due più una metà e secondo le stime della guida tv ufficiale, la messa in onda dovrebbe terminare intorno alla mezzanotte.

Quindi, almeno salvo ulteriori cambiamenti, sono saltate le ipotesi di un spostamento della serie nel daytime di Canale 5. Infatti, fino a pochi giorni fa, si ipotizzava che DayDreamer potesse tornare in onda la domenica pomeriggio (prima di Domenica Live) o prendere il posto de Il Segreto nel daytime feriale, visto che a breve la soap iberica giungerà al suo finale assoluto.

Can e Sanem vengono rinchiusi in una cella frigo

Durante questi episodi, che andranno in onda il 21 gennaio, i telespettatori avranno l'opportunità di vedere il tentativo di ricongiungimento tra Can e Sanem, che verrà messo in atto da CeyCey, Ayhan e Deren.

Con una scusa di un appuntamento con un cliente, li porteranno in una cella frigo e una volta giunti li rinchiuderanno dentro per fare in modo che riescano a confrontarsi e a fare pace, ma purtroppo il piano non avrà il risultato sperato, anche se i due alterneranno le liti ai momenti romantici.

Nemmeno Leyla ed Emre se la passeranno bene. Anche quest'ultimo escogiterà un piano per rimanere solo con la ragazza.

Ogni tentativo di riconciliazione con lei, però, andrà perso: infatti Leyla ormai sta con Osman e non avrà nessuno intenzione di mandare il suo fidanzamento all'aria. Emre però, dentro di sé, saprà che la ragazza non è per niente innamorata del fratello di Ayhan.

Leyla e Sanem vanno a lavorare con Yigit

I litigi delle sorelle Aydin con i fratelli Divit porteranno a un'unica conseguenza: Leyla e Sanem decideranno di andarsene entrambe dall'agenzia.

Dopo tale fatto interverrà Yigit, che dopo aver proposto un posto di lavoro come editor alla giovane Aydin, ne proporrà uno anche a Leyla per quanto riguarda l'ambito amministrativo dell'azienda. La ragazza, senza indugi, accetterà.

Intanto l'unica a festeggiare delle dimissioni di entrambe le sorelle sarà Huma, che condividerà subito la notizia con Polen. Entrambe saranno convinte che stare lontano da Sanem sia la scelta più giusta per Can, in quanto gli permetterà di ritrovare la spensieratezza di un tempo.

Successivamente Sanem, su suggerimento di Yigit, inizierà la stesura del suo romanzo, anche se le mancherà il lavoro in agenzia.