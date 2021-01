Nella soap opera Una vita non manca molto alla nascita del figlio di Antonito e Lolita. Tra qualche settimana, i telespettatori vedranno infatti i coniugi Palacios diventare genitori del piccolo Moncho. Il parto avverrà proprio il giorno delle nozze di Genoveva e Felipe e sarà Jacinto ad aiutare la bottegaia a far venire alla luce il bambino. Tutto si risolverà per il meglio, anche se, nei giorni a venire, il bambino continuerà a piangere in modo molto strano.

Una vita, spoiler: Lolita prossima al parto

In Una vita si avvicinerà il momento del parto per Lolita. La donna vorrà chiamare il nascituro Abundio e questa scelta scatenerà nuovi dissapori in casa Palacios.

Sarà Carmen a mettere a tacere la questione, chiedendo di rimandare la scelta del nome nel momento in cui il piccolo verrà alla luce. Le tensioni si allenteranno e tutta la famiglia Palacios si preparerà per assistere alle nozze tra Genoveva e Felipe, durante le quali Ramon e Carmen dovrebbero fare da testimoni. Proprio durante i preparativi, a Lolita si romperanno le acque e tutta la famiglia sarà nel panico.

Prossime puntate: Jacinto aiuta Lolita a far nascere Moncho

Dando uno sguardo alle prossime puntate di Una vita, Ramon e Carmen dovranno rinunciare a essere testimoni di nozze, ruolo che verrà ricoperto da Liberto e Rosina.

Antonito invece, sarà in presa al panico, soprattutto dopo che Ramon gli riferirà che non ci sarà nessun medico disponibile per assistere Lolita.

In questo stato di emergenza, sarà Jacinto a offrirsi di aiutare la partoriente, facendo leva sulla sul fatto di aver visto nascere molte pecore. Per fortuna tutto andrà per il meglio e il bambino nascerà per la felicità di tutta la famiglia Palacios. Lolita, dopo essere diventata madre, cambierà idea sul nome da dare al piccolo e, insieme ad Antonito, deciderà di chiamarlo Ramon in onore del nonno paterno, abbreviando il nome in Moncho.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il figlio di Lolita e Carmen non smette di piangere

In Una vita, grazie a Jacinto, Lolita partorirà senza problemi. Tutti vorranno conoscere il nuovo arrivato, il quale sin dai primi giorni continuerà a piangere ininterrottamente a tutte le ore. Questo fatto creerà seri problemi a tutta la famiglia e nessuno riuscirà a capire come mai il piccolo Moncho non riesca a calmarsi.

Presto si scoprirà che il bambino si calmerà solo udendo il belato delle pecore di Jacinto e, proprio a causa di questo particolare, i fan di Una vita, vedranno momenti molto divertenti ed esilaranti.

Per non perdere nessuna storyline, si ricorda che Una vita va in onda tutti i pomeriggi a esclusione del sabato, su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Per rivedere le puntate già trasmesse, basta invece collegarsi al sito Mediaset Play.