Can Yaman non ci sta che le fan mettano bocca sulla sua vita privata, per questo ha deciso di prendere una netta posizione a riguardo. A pochi giorni dall'uscita delle foto che confermano la sua frequentazione in corso con Diletta Leotta, l'attore ha scelto di disattivare il suo profilo Twitter come protesta alle tante critiche che ha ricevuto da chi solitamente lo elogia. Il turco, inoltre, ha postato una Instagram Stories che aveva l'intento di mettere a tacere le tante chiacchiere che si stanno facendo sulla sua sfera sentimentale.

L'addio di Can Yaman ai social network

Da giorni non si parla d'altro che della prima coppia vip che si è formata nel 2021: Can Yaman e Diletta Leotta.

Le riviste di Gossip hanno documentato i momenti di passione che i due hanno vissuto a Roma i primi di gennaio in un noto albergo.

Se i diretti interessati hanno preferito non commentare le notizie che sono trapelate sul loro conto, ci hanno pensato le tantissime fan dell'attore ad esporsi per protestare per questa nuova e discussa liason. Pare che la maggior parte delle sostenitrici del turco non approvino la frequentazione con la conduttrice sportiva, e l'hanno fatto presente con messaggi piuttosto chiari pubblicati sui social network.

Se la siciliana è rimasta in silenzio di fronte alla presa di posizione delle persone che solitamente elogiano il protagonista di "DayDream-Le ali del sogno", quest'ultimo ha voluto mettere in chiaro alcune cose con un paio di gesti compiuti il 14 gennaio in rete.

Il messaggio di Can Yaman alle fan scontente

Dopo aver subito per giorni il malcontento delle fan per la sua storia con Diletta Leotta, nelle scorse ore Can Yaman ha voluto lanciare un messaggio a chiunque non sia d'accordo con le sue scelte personali.

Sul profilo Instagram dell'attore, infatti, ieri sera è stata pubblicata la seguente Stories: "Fatti miei.

Punto".

Con tre semplici parole, il turco ha fatto sapere ai più critici che è libero di frequentare chi vuole e nessuno dovrebbe permettersi di giudicare le relazioni degli altri, soprattutto se non si sa nulla di esse.

Le foto che sono uscite sui giornali, dunque, per il protagonista della soap "DayDreamer-Le ali del sogno" non sono abbastanza per puntare il dito contro due persone che si stanno conoscendo in serenità e senza dover dare conto a nessuno.

Diletta Leotta e Can Yaman prima coppia vip dell'anno

Il secondo gesto che Can Yaman ha fatto il 14 gennaio per far capire alle fan che non devono intromettersi nella sua vita privata, è arrivato su Twitter. Dopo aver postato la Instagram Stories con la quale ha fatto sapere che "sono solo fatti suoi", l'attore ha deciso di disattivare, forse temporaneamente, il suo profilo sull'altro social network.

Da un momento all'altro, dunque, chi seguiva il turco anche su Twitter, si è ritrovato di fronte ad un account inesistente, volutamente sospeso dal ragazzo in seguito alle pesanti critiche che ha ricevuto per il flirt con la Leotta.

La storia appena nata tra Can e Diletta, sta movimentando il gossip di inizio anno: se da un lato ci sono riviste che sostengono che i due siano già innamorati pazzi, dall'altro c'è qualche giornalista che riporta un rumor molto interessante sulla presentatrice di Dazn.

Si vocifera, infatti, che la bella siciliana abbia trascorso la notte di Capodanno in compagnia di Zlatan Ibrahimovic: il giocatore del Milan avrebbe soggiornato nella casa milanese della Leotta il 31 dicembre (dalle 21 a mezzanotte circa, fino a quando le luci dell'abitazione non si sarebbero spente), ovvero pochi giorni prima che lei venisse paparazzata con il "divo" del momento in un noto albergo di Roma.