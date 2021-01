Il numero di Chi che uscirà il 13 gennaio, mostra le foto esclusive della prima coppia vip che si è formata nel 2021: Can Yaman è stato paparazzato tra le braccia di Diletta Leotta in un noto hotel di Roma. Stando a quello che racconta la rivista di Gossip in anteprima, la conduttrice sportiva avrebbe soggiornato nello stesso albergo dell'attore turco fino a domenica scorsa: i due sono stati sorpresi a scambiarsi baci ed altre effusioni nella lussuosa struttura della capitale che ha ospitato entrambi.

Diletta Leotta conquista il 'divo' del momento, Can Yaman

A 12 giorni dall'inizio del nuovo anno, il gossip nostrano regala il primo scoop degno di essere chiamato tale: due personaggi molto famosi sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi.

Ad anticipare la formazione di una coppia vip del tutto inedita, è il numero del settimanale Chi in uscita mercoledì 13: la rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, mostra le prime foto delle passione che è sbocciata tra Can Yaman e Diletta Leotta.

Dopo circa 48 ore di rumors e indizi raccolti soprattutto sui social network, i fan dell'attore turco hanno avuto la conferma della frequentazione in corso tra il loro beniamino e la bellissima conduttrice sportiva.

I neo piccioncini sono stati sorpresi dai fotografi in un lussuoso albergo di Roma lo scorso weekend, tra baci ed altre effusioni che non sono sfuggite agli obiettivi.

Il racconto del nuovo amore italiano di Can Yaman

L'anteprima del servizio, che sarà disponibile in versione completa dal 13 gennaio, informa i curiosi di cosa è accaduto tra Diletta e Can lo scorso fine settimana, quando sono stati paparazzati in atteggiamenti molto più che amichevoli.

"La Leotta e l'attore turco sono innamorati ed hanno trascorso cinque giorni di passione in un albergo nel centro di Roma", si legge sulla rivista di gossip che lancia lo scoop sulla frequentazione in corso tra questi due personaggi amatissimi.

Travolgente, è così che il settimanale di Alfonso Signorini descrive l'amore che è sbocciato tra la conduttrice sportiva e Yaman, il sex symbol del momento: "I due si sono scambiati baci ed effusioni nei giorni che hanno trascorso insieme".

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Leggendo il resoconto di quello che è accaduto tra i neo piccioncini lo scorso weekend, si apprende che è stata la presentatrice di Dazn a raggiunge Can nella capitale: il "divo" turco è sbarcato in Italia sia per girare uno spot pubblicitario che per firmare il contratto della serie Sandokan che lo vedrà protagonista assieme a Luca Argentero prossimamente.

Diletta dimentica Daniele Scardina: il cuore batte per Can Yaman

Il settimanale informa i curiosi anche del giorno in cui si sono separati Can e Diletta: lui è rientrato in Turchia domenica 10 gennaio, proprio quando lei ha raccontato la partita Roma-Inter dallo Stadio Olimpico per Dazn.

La vita sentimentale della bella Leotta, è sulla bocca di tutti da circa un anno: dopo aver rotto con lo storico fidanzato, la conduttrice sportiva ha ritrovato il sorriso accanto a Daniele Scardina, il pugile col quale ha convissuto fino all'inizio dell'estate.

A settembre scorso, poi, la siciliana è stata fotografata di nuovo in compagnia dell'ex compagno, col quale sembrava fosse tornato il sereno dopo qualche mese di gelo.

All'inizio del 2021, invece, la sensuale Diletta ha mischiato nuovamente le carte facendosi paparazzare in compagnia del personaggio del momento, l'attore turco che sta facendo sognare migliaia di donne con la soap DayDreamer- Le ali del sogno.

Can Yaman è arrivato in Italia i primi di gennaio per lavoro e ad accoglierlo c'erano centinaia di fan: l'uomo è stato multato perché è stato la causa di un assembramento immotivato a Roma.