Il 2021 di Diletta Leotta è partito all'insegna del Gossip. Mentre varie riviste e siti parlano delle giornate di passione che ha condiviso con Can Yaman a Roma, arriva un'altra indiscrezione bomba sulla conduttrice sportiva. Pare che la notte del 31 dicembre, la siciliana abbia ospitato in casa sua Zlatan Ibrahimovic, il campione del Milan al quale era già stata accostata durante l'estate per ragioni lavorative.

Voci di flirt con Zlatan per Diletta Leotta

Proprio nei giorni in cui impazza il gossip sulla sua frequentazione in corso con Can Yaman, Diletta Leotta finisce sotto i riflettori per un altro presunto flirt con un personaggio altrettanto famoso.

Un settimanale in uscita in queste ore, infatti, sostiene che la siciliana avrebbe trascorso la notte di Capodanno in compagnia di un calciatore del Milan, lo stesso al quale era stata già accostata dalle riviste scandalistiche durante l'estate.

Sul web, dunque, è stato anticipato che una fonte avrebbe raccontato delle piacevoli ore che la conduttrice avrebbe condiviso con Zlatan Ibrahimovic il 31 dicembre scorso. Le voci che sono arrivate all'orecchio dei giornalisti, dunque, parlano di una possibile e passionale frequentazione tra il volto di Dazn e l'attaccante svedese: il tutto sarebbe avvenuto lontano da occhi indiscreti, per la precisione nell'abitazione milanese di Diletta.

Gossip sulla vita amorosa di Diletta Leotta

"Hanno passato insieme tutta la serata, dalle 21:20 fino a mezzanotte meno un quarto.

Poi le luci si sono spente, per non riaccendersi più", si legge sulla rivista che per prima ha riportato questo pettegolezzo. A informare del possibile flirt sarebbe stata una fonte che per ora è rimasta anonima. La presunta e segreta frequentazione tra Diletta Leotta e Ibrahimovic, però, sarebbe avvenuta prima che la conduttrice sportiva si imbattesse in Can Yaman, l'attore turco col quale sta uscendo da qualche settimana.

Era luglio scorso, comunque, quando i siti scandalistici riportavano l'indiscrezione su una conoscenza più che amichevole tra la siciliana e il giocatore del Milan: in quell'occasione, però, arrivò la smentita di entrambi, che precisarono di essersi incontrati in Sardegna per motivi di lavoro.

Can Yaman conquistato dalla siciliana Diletta Leotta

Se quella su lei e Zlatan Ibrahimovic al momento è soltanto una voce, quella su Diletta e Can Yaman è una notizia.

I paparazzi hanno immortalato i due intenti a scambiarsi baci e abbracci durante lo scorso weekend a Roma. La prima coppia vip del 2021, dunque, ha trascorso cinque giorni in un noto albergo della capitale: sarebbe stata la conduttrice di Dazn a raggiungere il "divo" del momento, arrivato in Italia sia per girare degli spot con Ferzan Ozpetek che per firmare il contratto della serie tv Sandokan (che lo vedrà protagonista assieme a Luca Argentero).

L'ex valletta di Sanremo, dunque, avrebbe fatto perdere la testa a uno dei personaggi più amati degli ultimi mesi: grazie all'interpretazione nella soap DayDreamer - Le ali del sogno, Can è entrato nel cuore delle donne italiane, che non si perdono neppure una sua ospitata sul piccolo schermo.