È stata secca la risposta che Can Yaman ha dato sui social, in merito alla sua presunta storia con Diletta Leotta. È stato un post che ha scatenato un vero putiferio, al punto che l'attore turco si è ritrovato costretto a chiudere il suo profilo Twitter.

Can Yaman risponde a chi l'ha criticato sulla sua storia con Diletta Leotta

Can Yaman non deve aver particolarmente gradito le polemiche sorte dopo il gossip sulla sua presunta relazione con Diletta Leotta. Nella serata del 14 gennaio, dopo diversi giorni, ha finalmente detto la sua in merito ai tanti commenti sulla sua probabile nuova fidanzata.

Commenti più negativi che positivi. Tante fan si sono dette deluse in quanto giudicano la conduttrice di Dazn non all'altezza dell’attore turco. In più, sempre secondo alcune ammiratrici che hanno espresso la loro opinione sui social, Can le avrebbe "tradite" in quanto tutto questo tempo le avrebbe fatto credere di amare le ragazze "semplici". Altre ancora credono che questa sia solo una copertura per la sua reale relazione con Demet Ozdemir, l’attrice che di DayDreamer - Le ali del sogno interpreta il ruolo di Sanem.

Insomma, le teorie nate sono veramente tante e in qualche modo ci si aspettava che, prima o poi, Can Yaman avrebbe potuto dire la sua. Così nella serata del 14 gennaio, tramite i suoi profili Instagram e Twitter, l'attore turco ha "liquidato" tutti con un semplice: “Fatti miei, punto“.

Soprattutto su Twitter il post, invece di portare un po’ di pace, ha scatenato l’ennesimo putiferio e Can Yaman si è ritrovato costretto a chiudere il suo profilo temporaneamente. Non è accaduto lo stesso su Instagram, anche se l’attore ha deciso di cambiare la sua biografia, sostituendola con un emoji che incita a stare in silenzio.

Il gossip rivelato da Gabriele Parpiglia

Il gossip tra Can Yaman e Diletta Leotta è stato rivelato alcuni giorni fa da Gabriele Parpiglia. I due sono stati paparazzati in un noto hotel del centro di Roma, dove l’attore si trovava da alcuni giorni per girare alcuni spot pubblicitari con Claudia Gerini e la regia di Ferzan Ozpetek. Non si sa con certezza come siano entrati in contatto, ma a quanto pare è stato proprio Can Yaman, qualche settimana fa, a contattare Dieltta Leotta su Instagram.

Lei l’avrebbe raggiunto Roma e li avrebbero trascorso cinque giorni insieme in hotel. Indiscrezioni raccontano che la conduttrice di Dazn avrebbe dichiarato che sono già innamoratissimi e che ben presto lui potrebbe raggiungerla anche a Milano per farle visita. Ovviamente la loro storia non è stata ufficialmente confermata da nessuno dei due, ma i post di Can Yaman sui social potrebbero già dire qualcosa.