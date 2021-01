Can Yaman continua a fare stragi di cuori in Italia. L'attore turco, che ha raggiunto l'apice del successo e della popolarità con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, è al centro del gossip per la sua storia d'amore con Diletta Leotta. Un flirt nato nei giro di pochi giorni, complice il soggiorno romano dell'attore che è tornato nel nostro Paese per una serie di appuntamenti di lavoro. Tuttavia, tra un impegno e l'altro, Can ha avuto anche la possibilità di conoscere meglio la conduttrice sportiva, al punto che i due avrebbero trascorso le notti insieme nello stesso albergo.

Una storia che ha fatto storcere il naso ai fan ma un amico anonimo dell'attore assicura che ci sarebbe una vera intesa.

Le polemiche e le critiche sul flirt tra Can e Diletta Leotta

Nel dettaglio, la love story tra Can e Diletta, paparazzati e messi in prima pagina da tutti i settimanali di cronaca rosa, ha suscitato un bel po' di polemiche da parte dei fan. In molti, infatti, si sono detti contrari a questa storia, ipotizzando che si trattasse solo di una mossa strategica per avere pubblicità e consensi da parte del pubblico.

Accuse che non sono piaciute per niente a Can Yaman, il quale ha duramente sbottato sui social contro le persone che hanno osato mettere in discussione il suo sentimento nei confronti della bella Diletta.

E la reazione dell'attore turco non si è fatta attendere: ha scelto di disattivare il suo account Twitter e, in questo modo, ha interrotto quel rapporto diretto che aveva costruito con i suoi numerosi fan.

L'amico turco di Can Yaman fa chiarezza sul flirt con Diletta

Ma qual è la verità su questa love story? Tra Can e Diletta è vero amore oppure no? A fare un po' di chiarezza in queste ultime ore è stato anche un amico turco dell'attore protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, il quale però ha voluto rilasciare le sue dichiarazioni in forma anonima.

E l'amico di Can ha raccontato dei nuovi dettagli su questa storia che sta facendo appassionare il pubblico, quasi quanto una soap opera di cui Yaman è spesso protagonista.

Innanzitutto sembrerebbe che la conoscenza tra Can e Diletta sia iniziata sui social, dove entrambi sono molto attivi e possono contare su una vasta schiera di sostenitori.

Trasferimento in Italia per Can Yaman?

Tuttavia, dopo essersi conosciuti e visti di persona a Roma, sembrerebbe che i due siano molto presi l'uno dall'altro. "Il loro flirt è nato sui social ma ora i due sono molto coinvolti" ha dichiarato questo amico anonimo di Can Yaman. Addirittura sembrerebbe che l'attore turco stia prendendo in seria considerazione l'ipotesi di trovare casa in Italia, in particolar modo a Milano, la città dove vive stabilmente Diletta Leotta.