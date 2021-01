Grande successo per Che Dio ci Aiuti 6 in onda in prima tv su Rai 1. La Serie TV con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi non ha deluso le aspettative dei milioni di telespettatori che ogni giovedì sera aspettano di vedere l'evolversi delle trame e gli intrecci dei protagonisti.

La sesta stagione di Che Dio ci Aiuti è ambientata ad Assisi per un motivo ben preciso. Questa è la città in cui è cresciuta Suor Angela ed è proprio qui che non ha ancora chiuso i conti con il suo passato. Nel corso dei prossimi episodi, emergerà il lato più oscuro della religiosa, ancora sofferente per quanto successo con il padre molti anni fa.

Trame Che Dio ci Aiuti 6: Ginevra messa in difficoltà da Monica

Ci saranno svolte nella storia d'amore tra Nico e Ginevra. La loro relazione è stata messa in bilico dall'arrivo della vulcanica Monica, ora convinta di essere malata.

Simonetta Columbu, il volto della dolce Ginevra, nel corso di una recente conferenza stampa Rai, ha parlato del suo complicato personaggio. L'ex aspirante novizia si troverà a gestire la presenza ingombrante dell'ex fidanzata di Nico. Diana Del Bufalo, interprete di Monica, ha le idee chiare: ''Monica porterà molto scompiglio nella loro storia''.

L'attrice che veste i panni di Ginevra invece, ha svelato: ''Rimarranno invariati i suoi lati più buoni e genuini, anche se diventerà più donna e maturerà''. Sarà proprio l'arrivo di Monica a farla cambiare: ''Ginevra metterà in dubbio tante cose'', ha detto Simonetta Columbu.

Sarà dunque la fine della storia d'amore con Nico?

I dubbi di Ginevra su Nico

In attesa di scoprire l'evoluzione e le scelte di Ginevra, l'appuntamento con Che Dio ci Aiuti 6 è per giovedì 14 gennaio alle 21:25 su Rai 1. Stando alle anticipazioni, Monica sarà sempre più convinta di essere malata, anche se le persone a lei vicine sottovaluteranno la cosa.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Suor Angela invece sarà alle prese con un neonato abbandonato al convento, oltre a gestire il suo rapporto con Erasmo. I due inizieranno a indagare sul misterioso abbandono.

Azzurra invece sarà triste al pensiero di una ricorrenza malinconica e molto dolorosa che la riguarda da vicino.

Spoiler Che Dio ci Aiuti 6 del 14 gennaio: la malattia di Monica

Nico rischierà di non dare troppo peso ai sintomi di Monica che, con il suo fare sopra le righe, non saprà come far credere a chi le sta accanto di stare davvero male.

A starle accanto sarà proprio l'ex fidanzato, suscitando la preoccupazione di Ginevra. Quale sarà la diagnosi di Monica? Per saperlo, non resta che attendere la nuova puntata della serie tv di Che Dio ci Aiuti 6 in onda su Rai 1 giovedì 14 gennaio con il quinto e il sesto episodio in prima serata.