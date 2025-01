Continuano le vicende dei protagonisti di Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 13 al 17 gennaio, Rossella dovrà affrontare momenti difficili a causa del primario Daniele Fusco.

Michele scoprirà che Vinicio è un Gagliotti e comincerà a preoccuparsi per Alice. Mariella, invece, continuerà a frequentare Mimmo, suscitando il fastidio di Guido.

La rabbia di Renato

Dopo aver discusso animatamente con suo figlio e suo nipote Jimmy, Renato sfogherà la sua rabbia con una inaspettata confidente. Valeria, decisa a insediarsi in pianta stabile nella vita di Niko, gli farà una proposta.

Il ragazzo accoglierà bene la decisione della donna di volersi trasferire da loro, ma il suo gesto farà infuriare ancora di più suo padre, Renato. Il Dottor Poggi finirà per coinvolgere anche Giulia nel suo risentimento nei confronti della fidanzata di suo figlio. A placare l'animo di Renato interverrà Raffaele, che gli offrirà una cena per cercare di calmarlo e di farlo mettere da parte, così da non influenzare le scelte sentimentali di Niko. Per Rossella, invece, arriveranno tempi duri da affrontare. La giovane dottoressa, dopo aver denunciato da sola Fusco, subirà le amare conseguenze del suo gesto. Rossella si sentirà sempre più schiacciata dall'ambiente che la circonda e il senso di inadeguatezza avrà la meglio su di lei.

Non basteranno nemmeno le parole di Riccardo a rassicurarla. Rossella si pentirà ben presto di aver intrapreso questa battaglia contro il primario da sola A complicare ancora di più la situazione sarà la reazione di Nunzio, che, per difendere la sua fidanzata, aggredirà Fusco provocando l'effetto contrario. Dopo lo scontro con lui, il primario sembrerà avere l'approvazione da parte del suo staff, mentre Rossella si chiuderà sempre di più in se stessa.

La nuova vita di Mariella

Mariella incontrerà ancora Mimmo, nonostante Sasà la inviti più volte a riflettere sulla sua storia con Guido. Affascinata dai modi gentili e galanti del nuovo arrivato, la donna accetterà di incontrarlo più volte. Il suo gesto non passerà inosservato agli occhi di Guido, che, nonostante continui la sua relazione con Claudia, si infastidirà parecchio alla scoperta della nuova frequentazione dell'ex moglie.

Tra Alice e Vinicio le cose proseguiranno per il meglio [VIDEO]. I due continueranno a frequentarsi in maniera assidua e Alice inizierà a pensare di tenere davvero tanto a lui. Intanto, Michele scoprirà casualmente che il ragazzo di Alice è in realtà un Gagliotti e inizierà seriamente a preoccuparsi per la nipote di Marina. Per Rosa, invece, arriverà finalmente un momento di positività dopo la tristezza per la partenza di Don Antoine. Samuel, stanco della sua situazione sentimentale, deciderà di fare qualcosa e si iscriverà a un app di dating. Micaela, contrariata dalla sua scelta, deciderà di fare in modo di metterlo in imbarazzo.

La gelosia di Guido

Dopo aver lasciato la sua famiglia per inseguire il suo sogno d'amore con Claudia, Guido vivrà un momento di défaillance.

Il comandante, dopo aver scoperto la nuova frequentazione di Mariella, rimarrà stupito e infastidito. Non è ancora chiaro quale sarà la sua reazione, ma sta di fatto che le scelte della sua ex non lo lasceranno più indifferente. È molto probabile che Guido decida di troncare la sua relazione con Claudia per riprendersi la sua famiglia. Bisogna solo capire se Mariella è disposta a perdonarlo dopo il tradimento o se ha ormai voltato definitivamente pagina.