Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Che Dio ci aiuti 6, nella quinta puntata che andrà in onda giovedì 28 gennaio in prima serata su Rai 1, gli spettatori avranno modo di assistere al nono e al decimo episodio che saranno rispettivamente intitolati False etichette e Prenditi cura di me. In particolare, Monica ed Emiliano saranno sempre più vicini dal punto di vista sentimentale. Nel mentre, Nico e Ginevra saranno pronti per prendere una decisione molto importante. Invece, Erasmo sarà costretto a letto e verrà accudito da Suor Angela.

Lo zio di Penny vorrà adottare la bambina

Nel nono episodio di giovedì 28 gennaio ci saranno importanti novità che riguarderanno l'adozione di Penny. Infatti, si presenterà nel convento lo zio della bambina che vorrà prenderla con sé. Azzurra però avrà molti dubbi, in quanto non riterrà che l'uomo possa prendersi cura di Penelope in maniera corretta. Inoltre, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi sarà convinto che l'uomo non abbia detto tutta la verità sul suo conto. Invece, Suor Angela avrà un pensiero opposto a quello di Azzurra e inviterà quest'ultima a non dare giudizi affrettati, in quanto l'uomo può tranquillamente avere le migliori intenzioni. Nel frattempo, Monica penserà seriamente di prendersi cura della sua salute mentale e così prenoterà una seduta di psicoterapia con Emiliano.

Quest'ultimo però fraintenderà le intenzioni della ragazza e penserà che si tratti di un appuntamento romantico.

Erasmo costretto a letto verrà curato da Suor Angela

Nel decimo episodio il cui titolo è Prenditi cura di me, Azzurra avrà fatto bene a pensare male, in quanto lo zio di Penelope nasconderà un segreto che riguarderà il suo passato. Nel mentre, Erasmo sarà costretto a restare a letto in quanto si ammalerà, però ci penserà Suor Angela a prendersi cura di lui.

La vicinanza tra il ragazzo e la suora porterà quest'ultima a nuove consapevolezze. Infatti, riaffioreranno alcuni ricordi legati al passato della suora. Infine, Monica rifletterà seriamente sul rapporto con Emiliano, in quanto vorrebbe uscire con lui. Invece, Nico e Ginevra saranno ad un bivio.

Dove rivedere le puntate di Che Dio ci aiuti

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva della quinta puntata della sesta stagione di Che Dio ci aiuti per scoprire così, ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti del convento di Assisi.

Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di seguire tutti gli episodi durante il passaggio televisivo potrà recuperarli mediante la piattaforma gratuita di Rai play. L'appuntamento con Che Dio ci aiuti 6 è giovedì 28 gennaio alle 21:25 su Rai 1.