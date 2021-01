Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Che Dio ci aiuti, nella quarta puntata della sesta stagione che andrà in onda giovedì 21 gennaio in prima serata su Rai 1, Monica verrà accusata di omicidio per la morte di uno dei suoi pazienti. Nel mentre, Erasmo e Ginevra saranno sempre più vicini e tra i due potrebbe nascere un flirt. In questo quarto appuntamento i telespettatori assisteranno al passaggio televisivo del settimo e dell'ottavo episodio che saranno rispettivamente intitolati 'False verità' e 'Solo parole'.

Suor Angela e Nico vorranno aiutare Monica che verrà accusata di omicidio

Nel settimo episodio di Che Dio ci aiuti 6 il cui titolo è 'False verità', Monica verrà accusata di omicidio per la morte di un suo paziente e per questo motivo verrà sospesa dall'ospedale di Assisi nella quale lavora. Ovviamente tutto ciò non gioverà per niente al suo già precario equilibrio e quindi, tutto il convento si stringerà attorno a lei per dargli quanto più conforto possibile. In particolare, le amiche di Monica le dimostreranno la loro solidarietà e non la lasceranno sola nemmeno per un istante.

Intanto, Nico e Suor Angela vorranno fare qualsiasi cosa per aiutare Monica e così decideranno di coalizzarsi per scagionare la ragazza da questa gravissima accusa e scoprire tutta la verità dietro questa vicenda.

Invece, Ginevra ed Erasmo aiuteranno Penelope a portare a termine un piano per non deludere Azzurra.

Erasmo e Gin saranno sempre più vicini

Intanto nell'ottavo episodio tra Erasmo e Gin ci sarà sempre più sintonia, in quanto i due passeranno sempre più tempo insieme. Inoltre, una gita fuori porta organizzata dal convento potrebbe far scattare la scintille tra i due ragazzi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel mentre, l'avvocato Nico osserverà tutta la situazione dei due giovani da lontano e sarà molto preoccupato di questa complicità che si sarà venuta a creare e temerà di perdere la sua Gin per sempre. Invece, Monica sarà spinta sempre di più dal desiderio di diventare madre e vorrà dimostrare di essere in grado di occuparsi di un bambino. Infine, Penny sarà in difficoltà con alcuni compiti che le verranno assegnati a scuola e così chiederà l'aiuto di Azzurra.

Dove rivedere le puntate di Che Dio ci aiuti

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva della prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti del convento di Assisi. Intanto, per chi volesse recuperare gli episodi precedenti potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai play.