Dopo varie modifiche di palinsesto, la soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno (Erkenci Kuş) farà compagnia ai telespettatori tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 16:45 circa fino alle 17:00, mentre il martedì ci sarà un doppio appuntamento. Gli spoiler di ciò che succederà nella puntata in programma il 27 gennaio 2021, dicono che Can Divit (Can Yaman) dopo aver scattato delle nuove fotografie per il libro di Polen (Kimya Gökçe Aytaç) prenderà una decisione del tutto inaspettata. Non appena quest’ultima lo rincorrerà, il fotografo la farà sprofondare nella disperazione totale dicendole di aver annullato la sua partenza per la penisola balcanica.

DayDreamer, spoiler del 27 gennaio: Can delude la sua ex fidanzata Polen

Nel corso del centonovesimo episodio in onda su Canale 5 mercoledì 27 gennaio 2021, Can farà un annuncio spiazzante alla sua ex fidanzata Polen deludendola pur avendo dato un ultimo saluto a Sanem (Demet Özdemir). Il primogenito di Aziz non appena termineranno le riprese sul set fotografico per il libro di cucina della sorella di Yigit, le dirà di aver deciso di non partire più per i Balcani e quindi di non accettare la sua proposta di lavoro fotografico.

Can sottolineerà alla sua ex di essere in procinto di recarsi da solo nella sua casa di montagna, invece Sanem quando apprenderà che il suo amato ha scelto di rimanere a Istanbul, con una scusa si rifiuterà immediatamente di seguire Yigit (Utku Ateş) ad una trasferta di lavoro per alcuni giorni.

Sanem raggiunge il fotografo nel suo rifugio, Mevkibe crede che la sua secondogenita sia partita

Intanto Polen affronterà l’aspirante scrittrice, con la convinzione che sia lei la causa del ripensamento del suo ex. In poche parole la sorella di Yigit in cuor suo sa che Can non riesce ancora a distaccarsi dalla sorella di Leyla. Sanem a questo punto, dopo essersi scontrata con la sua rivale in amore e aver fatto credere all’editore di aver paura di volare, si darà da fare per organizzare una sorpresa romantica per il primogenito di Aziz.

Sanem dopo aver raccontato una nuova menzogna alla madre Mevkibe (Özlem Tokaslan) raggiungerà Can nel suo rifugio segreto, proprio nell’istante in cui quest’ultimo spaccherà la legna per il fuoco e ripenserà con nostalgia ai tanti momenti felici vissuti con lei. L’aspirante scrittrice dirà al fotografo di non essere partita, quando le chiederà per quale motivo si trova ancora qui.

Mentre Can e la copywriter passeranno la serata insieme baciandosi teneramente, la signora Aydin crederà, insieme al marito, che la sua secondogenita si sia recata a Izmir per lavoro in compagnia di Yigit.