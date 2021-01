Una delle protagoniste del famoso sceneggiato iberico Una vita, nei prossimi episodi in onda su Canale 5 tra qualche settimana vivrà dei momenti abbastanza difficili. Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) perderà il senno della ragione dopo aver avuto alcuni diverbi con Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

L’ex istruttrice, vittima di diverse allucinazioni e fuori di sé per aver visto la defunta Cayetana Solelo Ruz, finirà per aggredire fisicamente la sua signora, che per fortuna scamperà al peggio grazie all’intervento provvidenziale di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Una vita, spoiler: Ursula inizia a soffrire di allucinazioni mentali

Le anticipazioni riguardanti i colpi di scena che si verificheranno nelle puntate in programma in Italia prossimamente, svelano che Ursula comincerà a mostrare una certa instabilità mentale. La darklady perderà le staffe non appena sarà sempre più convinta che il nuovo arrivato Santiago sia un alleato di Genoveva.

Quest’ultima non esiterà a minacciare l’anziana donna dicendole di non intromettersi più nelle sue questioni. La vedova di Bryce farà intendere a Dicenta di aver trovato la soluzione per separare definitivamente Marcia e Felipe. Ursula soffrirà di allucinazioni mentali, dopo aver avuto una nuova discussione con la sua signora.

Nel corso di un pomeriggio addirittura l’anziana donna accuserà Genoveva di aver messo in casa un ritratto del piccolo Mateo, il figlio di Lucia e Telmo, mentre in realtà si tratterà di una fotografia del defunto Samuel Alday.

La situazione finirà per diventare ancora più complicata, nell’istante in cui Ursula furiosa per aver visto i volti dei suoi passati nemici arriverà a fare del male a Agustina.

Dicenta crede che Cayetana sia viva, Felipe salva Genoveva

A questo punto Salmeron correrà ai ripari: la nuova cattiva di Acacias 38 affiderà un compito alla propria domestica quando si preoccuperà ulteriormente per le condizioni di salute della sua sottoposta decisa a portare al termine la sua vendetta anche nei confronti della figlia Blanca.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In particolare Agustina dovrà somministrare ad Ursula un medicinale diverse volte nell’arco della giornata, che purtroppo non avrà l’effetto sperato. Dicenta infatti darà l’impressione di imbattersi in strada in una donna identica a Cayetana con indosso un abito elegante blu. Dopo aver avuto la strana visione l’ex istruttrice chiederà aiuto a Fabiana, che le dirà di non parlare più della sua compianta figlia deceduta circa dieci anni prima in un incendio.

Nonostante ciò Ursula sicura che Cayetana sia viva continuerà a vederla, e questa volta la sua nemica del passato si troverà di fronte alla finestra in cui era solita affacciare. Dicenta in preda all’ira e anche se la figura della defunta Sotelo Ruz sparirà dalla sua vista scatenerà la sua rabbia contro Genoveva. Quest’ultima verrà invitata dall’anziana donna ad andarsene via dall’appartamento, poiché la legittima proprietaria è tornata per riprendersi tutto ciò che le appartiene. Per fortuna a prestare soccorso a Salmeron ci penserà Felipe, mentre Ursula dopo pochi secondi non avrà alcun ricordo dell’accaduto.