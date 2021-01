Sono sempre numerosi i telespettatori che seguono le avventure della soap opera Il Paradiso delle Signore. Dagli spoiler relativi a ciò che accadrà negli episodi in onda dall’1 al 5 febbraio 2021, si evince che Clelia Calligaris arriverà a prendere una drastica decisione per non sentire altri pettegolezzi su di lei e Luciano Cattaneo e sul fatto che diventeranno genitori.

La storica capo commessa del grande magazzino milanese sceglierà di abbandonare il capoluogo lombardo con il figlio Carlo, dopo vari ripensamenti.

Il Paradiso delle signore, trame fino al 5 febbraio: Adelaide preoccupata

Nel corso delle puntate che i fan seguiranno dall’1 al 5 febbraio 2021 su Rai 1, Vittorio e Beatrice trascorreranno un weekend felice grazie alla presenza di Serena.

Intanto la zia Ernesta cercherà di convincere Silvia a far tornare il marito Luciano a casa, quando la notizia della gravidanza di Clelia sarà confermata. Maria Grazia Vettorazzo, la madre di un compagno di scuola di Carlo, manifesterà le proprie perplessità dopo essere venuta a conoscenza che la storica capo commessa è in stato interessante.

Nel contempo al Paradiso si daranno da fare per organizzare un evento in occasione della festa di San Valentino, mentre Gabriella mostrerà alle colleghe il modello del suo abito da sposa.

Successivamente Agnese farà un gesto affettuoso nei confronti di Armando, mentre Vittorio e Beatrice saranno di nuovo decisi a stare più lontani: purtroppo l’impresa per i due cognati sarà sempre più difficile, soprattutto perché lavorano nello stesso posto.

Intanto la zia Ernesta continuerà ad essere convinta che l’unico modo per salvare la reputazione dei Cattaneo sia quello di vedere Luciano tornare a condividere lo stesso tetto con la consorte Silvia. Nel frattempo Adelaide comincerà a preoccuparsi dopo aver notato che Federico ha un forte ascendente su Umberto.

Silvia e la zia Ernesta disposte ad aiutare Clelia a fuggire, Carlo riceve un regalo dalle veneri

Cosimo intanto apprenderà che il commendatore Guarnieri ha smesso di ricattarlo grazie al giovane Cattaneo. Vittorio farà vedere al Paradiso l’idea per l’evento di San Valentino a Beatrice e Federico: il direttore del circolo darà delle indicazioni anche ad Armando e Rocco.

Nel frattempo Pietro non farà fatica ad accorgersi che sua madre è più serena, invece Silvia rimprovererà Clelia. La capo commessa - dopo aver avuto il duro confronto con la signora Cattaneo - arriverà a prendere una decisione che avrà delle conseguenze: la donna si vedrà costretta a fare un grande sacrificio: Clelia in preda ai dubbi sarà intenzionata a fuggire, servendosi della complicità di Silvia e della zia Ernesta, che si diranno disposte ad aiutarla.

Per merito dei consigli di Beatrice, il direttore Vittorio riuscirà a trovare l’idea giusta per San Valentino: deciderà di posizionare nel grande magazzino la panchina dell’amore in cui tutte le coppie potranno fotografarsi.

Intanto le veneri faranno un regalo a Carlo, con la convinzione che Calligaris sia di pessimo umore poiché il figlio viene criticato dai suoi compagni di scuola.

Gabriella ansiosa per il suo matrimonio

Salvatore impedirà alla madre Agnese di fare un regalo a Gabriella in quanto non riuscirà proprio ad accettare che la sua ex fidanzata a breve si sposerà con un altro uomo. La ragazza intanto sarà ansiosa per il suo imminente matrimonio con Cosimo. E in tutto questo Salvatore le dirà di non voler rincunciare a lei.

Ludovica intuirà che Marcello viene ancora ricattato da Mantovano, dopo averlo sorpreso in compagnia di un socio del circolo.

Pietro nel contempo dimostrerà di non essere indifferente al fascino di Stefania, invece Beatrice e Vittorio si riavvicineranno ulteriormente.

La panchina dell’amore al Paradiso - nel frattempo - non sarà il set per tante foto di innamorati come previsto, poiché le coppie dovranno raccontare la loro storia tramite un registratore.

Luciano affronta Maria Grazia, Clelia pensa alla fuga

Intanto Clelia - dopo essere stata rassicurata dall’amato Luciano - sembrerà intenzionata a rinunciare a fuggire, ma una sera, dopo la chiusura del Paradiso, uno sconosciuto farà una scritta orrenda sulla parte esterna del lussuoso negozio indirizzata a Clelia e Luciano, che ovviamente resteranno scioccati dall’accaduto. Quest’ultimo, convinto che ci sia lo zampino di Maria Grazia Vettorazzo, non perderà tempo per affrontarla.

Clelia sarà quindi decisa a lasciare Milano, ma proprio quando la capo commessa si appresterà a scappare accadrà qualcosa di inaspettato a causa dell’intervento di Silvia. Le anticipazioni infatti dicono che - successivamente - a casa Cattaneo si brinderà per un nuovo inizio.