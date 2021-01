Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche in onda prossimamente in televisione, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati alla coppia composta da Emre e Leyla. I due, infatti, dopo varie peripezie riusciranno a coronare il loro grande sogno d'amore, ma poi si ritroveranno a dover fare i conti con una drammatica situazione economica che li ridurrà in bancarotta. Tale situazione sarà legata alla scelta di Can di dire addio a Istanbul per voltare pagina della sua vita.

Emre e Leyla in bancarotta: le anticipazioni turche di DayDreamer

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate turche di DayDreamer rivelano che Emre e Leyla riusciranno a diventare ufficialmente marito e moglie, ma il loro sogno d'amore ben presto verrà dilaniato da nuovi problemi, questa volta di natura economica, che li metteranno a dura prova.

Tutto inizierà nel momento in cui Can comunicherà la sua decisione di abbandonare definitivamente Istanbul: il fotografo, dopo l'ennesima discussione con Sanem, deciderà di dare un taglio netta alla propria vita. Can così lascerà la sua amata e soprattutto dirà addio alla città in cui vive.

Tale scelta spiazzerà tutti i familiari e gli amici del fotografo e che avrà delle gravi ripercussioni anche dal punto di vista lavorativo. Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer, infatti, rivelano che in seguito al suo addio e al crollo psicologico di Sanem, la Fikra fallirà.

Can decide di dire addio a Sanem ed Istanbul

L'agenzia fotografica dei fratelli Divit chiuderà i battenti e di conseguenza Emre e Leyla si ritroveranno di punto in bianco senza un lavoro e soprattutto senza soldi.

I due neo sposi finiranno così sul lastrico e saranno costretti a chiedere aiuto a Mevbike e Nihat.

Emre non potrà rivolgersi neppure a sua mamma, dato che anche Huma si ritroverà in difficoltà economiche: la donna dovrà rinunciare alla sua bellissima dimora e arriverà a venderla per pagare le spese legali dell'agenzia, di conseguenza sarà costretta a trasferirsi nel colorato quartiere dove vivono anche i genitori di Sanem.

Emre e Leyla ssi trasferiscono da Mevbike e Nihat: anticipazioni turche DayDreamer

Insomma sarà un durissimo colpo per la coppia Leyla-Emre: i due, in assenza di soldi e di un lavoro, saranno costretti a trasferirsi a casa dei genitori della ragazza e la convivenza sarà più difficile del previsto. Nel frattempo, però, continueranno a cercare delle nuove proposte lavorative perché il loro sogno resterà quello di poter andare a vivere in una casa tutta loro.

La "mission" però, non sarà per niente facile, soprattutto per Emre. Le trame turche di DayDreamer rivelano che il giovane Divit sosterrà diversi colloqui, senza però avere dei riscontri positivi.