Incredibili novità accadranno nella puntata di DayDreamer - Le ali del sogno trasmessa martedì 2 febbraio in prima serata su Canale 5. La trama narra che il riavvicinamento tra Leyla Aydin ed Emre Divit sarà ostacolato da Melis, la nuova segretaria della Fikri Harika. Sanem, invece, organizzerà una sorpresa per il compleanno di Can grazie all'aiuto di Yigit.

DayDreamer: puntata martedì 2 febbraio

Le anticipazioni di DayDreamer sulla puntata trasmessa martedì 2 febbraio in tv raccontano che ci saranno delle brutte discussioni durante la cena tra la famiglia di Can e quella di Sanem. Huma e Mevkibe, infatti, non potranno fare a meno di schernirsi a vicenda.

Fortunatamente, il fotografo e la scrittrice non ci faranno caso, tanto da decidere di sposarsi alquanto prima. Inoltre la tensione salirà quando Leyla ventilerà la sua decisione di rompere il fidanzamento con Osman.

Intanto l'amore tra Can e Sanem sarà messo a dura prova per colpa di Huma, in quanto contraria al loro fidanzamento. La signora, infatti, pretenderà che il maggiore dei Divit sposi una giovane di buona famiglia. Inoltre, la madre di Emre cercherà di mettere in difficoltà la minore delle Aydin durante la presentazione del libro di Polen alla stampa.

Successivamente Cengiz confesserà Ayhan che il suo era un finto matrimonio, in quanto solo studiato per far felice sua nonna in fin di vita. La sorella di Osman, ferita e umiliata, deciderà di prendere le distanze dal Ceycey.

Melis mette i bastoni tra le ruote a Leyla ed Emre

Nella puntata del 2 febbraio della Serie TV, Can approfitterà della presentazione del libro di Polen per annunciare il fidanzamento ufficiale con Sanem. Intanto, quest'ultima e la sorella di Yigit prepareranno una sorpresa diversa in occasione del compleanno del fotografo. A tal proposito, la scienziata regalerà il suo libro al maggiore dei Divit mentre la minore delle Aydin preparerà un album dei ricordi della loro storia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Intanto Melis renderà difficile il tentativo di riavvicinamento tra Leyla ed Emre. A tal proposito, la segretaria non riuscirà a confesserà a Mevkibe di aver rotto il fidanzamento con Osman. Una cosa che apparirà più ardua del previsto poiché la moglie di Nihat considererà il genero come un figlio.

Can geloso di Yigit e Sanem

Yigit aiuterà Sanem ad organizzare una sorpresa per Can.

Purtroppo il fotografo fraintenderà il comportamento della fidanzata, tanto da apparire geloso della vicinanza sorta con l'editore.

Infine Huma inviterà Mevkibe e Nihat ad una festa a sorpresa per il primogenito con l'intenzione di metterli in ridicolo.

La serie tv DayDreamer - Le ali del sogno è in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16:45 mentre il martedì in prima serata su Canale 5.