Esplode la bufera su Fedez, annunciato da Amadeus tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo in coppia con la cantante Francesca Michielin. In queste ore Fedez ha postato sui suoi canali social una serie di storie dove lo si vede in coppia con Francesca mentre fanno le prove del brano che canteranno sul palco dell'Ariston. Tutte le storie sono state silenziate, fatta eccezione per una. Il rapper, infatti, ha caricato per sbaglio un video in cui si sente per pochi secondi il brano che canterà a Sanremo e sui social è subito esplosa la polemica.

Sanremo 2021, Fedez pubblica un video con il brano del Festival

Nel dettaglio, il video di Fedez in cui si sente il brano del prossimo Festival di Sanremo deve essere stato caricato online per sbaglio da rapper marito di Chiara Ferragni.

Non è un caso che il filmato sia rimasto in rete per pochissimi secondi ma, avendo molto seguito, tanto è bastato per fare in modo che qualcuno riuscisse a scoprire quanto accaduto.

La notizia del brano di Fedez e Francesca Michielin spoilerato sui social ha subito fatto il giro del web e della rete e in tanti adesso si chiedono cosa succederà.

Polemica su Fedez: potrebbe rischiare la squalifica da Sanremo 2021

In passato, quando si erano verificati episodi del genere, la produzione del Festival di Sanremo aveva proceduto con la squalifica dalla gara. Il regolamento della kermesse musicale, infatti, prevede che nessun brano in gara debba essere suonato o cantato prima di prendere parte alla manifestazione canora.

Cosa succederà a questo punto?

In queste ore sui social non si parla d'altro della disavventura che ha visto protagonista Fedez ma per scoprire l'esito sull'ipotetica squalifica definitiva dalla gara del Festival di Sanremo 2021, bisognerà attendere eventuali comunicati ufficiali da parte del direttore artistico della kermesse, Amadeus.

Amadeus non rinuncia alla conduzione di Sanremo

Un Festival decisamente tempestato dalle polemiche, dato che in queste ultime ore il conduttore Amadeus ha dovuto fare i conti anche con tutta la diatriba riguardante la presenza o meno del pubblico in platea all'Ariston durante le cinque serate della kermesse musicale. Nonostante la situazione difficile di queste ore, Amadeus ha fatto sapere che non si tirerà indietro (come si era ipotizzato nei giorni scorsi): sarà lui a portare avanti le redini dello show di Rai 1, previsto nella settimana che va dal 2 al 6 marzo prossimi.

E, nei giorni scorsi, sono arrivate anche nuove anticipazioni sul cast di questa edizione. Tra le donne che saranno al fianco di Amadeus, è stata annunciata anche la presenza dell'attrice Matilde De Angelis.