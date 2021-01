I colpi di scena nel corso delle prossime puntate di DayDreamer non mancheranno e le anticipazioni turche rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate soprattutto alla coppia composta da Can e Sanem. Ci sarà un evento che cambierà di nuovo tutto e getterà nello sconforto la giovane Aydin. Can, in seguito a un incidente, perderà la memoria e non ricorderà più nulla dei suoi ultimi anni di vita, compresa la relazione con Sanem. Nonostante questo, però, lei non si arrenderà e cercherà di fare il possibile per ricostruire delle scene familiari che possano far riaffiorare i ricordi nella mente del fotografo, tanto da decidere di acquistare la Fikra, l'agenzia gestita dai fratelli Divit ormai chiusa per fallimento.

Can perde la memoria: anticipazioni turche DayDreamer

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di DayDreamer raccontano che Sanem, dopo aver pubblicato il suo libro di successo, riuscirà a mettere da parte un po' di risparmi.

Con questi soldi, la donna deciderà di riacquistare la Fikra Harika, la famosa agenzia guidata dai fratelli Divit prima che chiudesse definitivamente i battenti.

I medici, infatti, ritengono che Can per riacquistare di nuovo la memoria abbia bisogno di immergersi in un ambiente prettamente familiare. E dato che il fotografo ha speso molti dei suoi anni all'interno dell'agenzia che gli ha dato tanti successi e soddisfazioni personali, Sanem deciderà di fare questo importante investimento.

Sanem decide di ricomprare l'agenzia dei Divit

Muzzo, Deren, Leyla, Emre saranno felicissimi di poter ritornare di nuovo al loro vecchio lavoro e anche lo stesso Can si mostrerà molto entusiasta. Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che il giovane Divit riprenderà subito in mano le redini della situazione, comportandosi da vero leader pronto a gestire tutto al meglio.

Insomma, tutto sembrerà andare per il verso giusto fin quando Sanem non ascolterà una conversazione che la lascerà senza parole. La Aydin, infatti, origlierà una chiacchierata tra Can e suo padre Aziz, durante la quale il suo ex fidanzato ribadirà ancora una volta che per lui Sanem è soltanto un'estranea e non ricorda nulla della loro relazione.

Sanem vuole lasciare la città: anticipazioni turche DayDreamer

Un durissimo colpo per Sanem, la quale deciderà di gettare la spugna ufficialmente. La ragazza, infatti, deciderà di lasciare Istanbul per potersi allontanare da quel dolore che prova e che proverà per sempre, dato che Can continua a non avere ricordi di quello che c'è stato tra di loro in passato.

Una scelta sofferta ma al tempo stesso dovuta quella di Sanem per poter riprendere in mano le redini della sua vita. Tuttavia, quando si recherà alla stazione per l'imminente partenza, ecco che verrà raggiunta da Can: il fotografo le chiederà di non lasciarlo da solo perché sente di non doverla perdere.