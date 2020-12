La storia d'amore tra Can e Sanem, protagonisti della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, continua ad appassionare milioni di spettatori. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che ci saranno dei colpi di scena che potrebbero avere delle ripercussioni importanti sui due giovani innamorati. Dopo l'assenza di un anno Can ritornerà a Istanbul, ma si renderà conto che sono cambiate molte cose. Sanem, intanto, riceverà una proposta di matrimonio da parte di Yigit e successivamente deciderà di affrontare Divit per rinfacciargli tutta la sua verità.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Sanem riceve la proposta di nozze da Yigit

Nel dettaglio, Yigit spiazzerà Sanem con una proposta di matrimonio che lascerà senza parole la giovane Aydin, la quale nei mesi di distacco da Can ha potuto contare sull'aiuto dell'editore, che le ha permesso di riuscire a pubblicare il suo primo romanzo.

Tuttavia Sanem non ha mai considerato Yigit come un possibile suo fidanzato: lo ha sempre visto nell'ottica di un semplice amico.

Sta di fatto che questa proposta scatenerà una serie di reazioni a catena e sarà l'occasione giusta affinché Can e Sanem possano avere un "faccia a faccia" che gli consenta di dirsi tutto quello che non si sono detti nel corso dell'anno in cui sono stati lontani l'uno dall'altra.

Lo scontro tra Can e Sanem

Le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer rivelano che ci sarà un durissimo scontro tra Can e Sanem, durante il quale Divit chiederà alla ragazza di non sposare per nessun motivo Yigit e le ribadirà per l'ennesima volta di non essere stato lui a bruciare il suo manoscritto.

Sanem, però, non si lascerà convincere da tale spiegazione e quando sarà sul punto di scambiarsi un nuovo bacio con Can, ecco che gli rinfaccerà tutta la sua verità.

Sanem ammette di non poter perdonare Can: le anticipazioni turche di DayDreamer

La ragazza avrà così la possibilità di confessare a Divit tutto il malessere e gli confesserà che non potrà mai perdonarlo per quello che le ha fatto. Sanem, infatti, rivelerà per la prima volta che dodici mesi prima, lei provò a telefonare Can subito dopo il loro litigio, perché sperava di poter chiarire e di far tornare il sereno.

Can, però, non ha mai risposto alle sue telefonate perché scelse di spegnere il suo cellulare e di far perdere così le sue tracce. Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che il fotografo scoprirà che la rottura con Sanem si sarebbe potuta risolvere facilmente, se solo non avesse evitato ogni tipo di confronto, scappando dalle sue responsabilità.