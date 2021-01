La soap opera di origini turche intitolata Daydreamer - Le ali del sogno con Can Yaman e Demet Özdemir, continua ad appassionare i fan con tanti colpi di scena.

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 1 febbraio 2021, dicono che l’astuta Huma Divit (Ipek Tenolcay) farà un gesto del tutto inaspettato poiché organizzerà una cena di famiglia con il primogenito Can, Sanem Aydin e i genitori della fanciulla che non ha mai visto di buon occhio. Ovviamente si tratterà dell’ennesima mossa strategica da parte della darklady per far riavvicinare il fotografo a Polen (Kimya Gökçe Aytaç).

CeyCey (Anil Celik) invece rimarrà colpito da una simpatica anziana di una casa di riposo dopo averci scambiato qualche parola.

DayDreamer, trama 1 febbraio: Can e Sanem si recano in un rifugio per cani

Nel corso dell’episodio della fiction campione di ascolti che i telespettatori avranno modo di seguire lunedì 1 febbraio 2021 nella fascia oraria che va dalle ore 16:45 alle 17:10 circa, Can sarà sempre più infastidito da Yigit (Utku Ateş) e farà un gesto scatenato senza dubbio dalla sua gelosia per Sanem. Il fotografo, seccato dalla possibile presenza dell’editore all’incontro fissato per partecipare a un programma di sensibilizzazione sociale in difesa dei cani di strada, gli manderà sul cellulare la posizione sbagliata.

Purtroppo Polen e il fratello - a causa di Can - non riusciranno a prendere parte all’importante iniziativa, nonostante fossero desiderosi di farlo.

Non appena Yigit verrà a conoscenza che Can e Sanem si sono recati al rifugio per gli animali senza di lui, non perderà tempo per telefonare al’aspirante scrittrice.

CeyCey, Deren e Guliz fanno visita a una casa di riposo, Huma fa una proposta al primogenito

Successivamente CeyCey, Deren (Tugce Kumral) e Guliz (Sibel Şişman) faranno visita a un ospizio e riceveranno tanti complimenti per i loro doni.

Quando una signora anziana gli dirà di non lasciare la sua ragazza, lo strambo stagista della Fikri Harika risponderà di non volersi sposare. Sempre la dolce nonnina rimprovererà CeyCey per aver dato delle false speranze alla propria fidanzata e gli sottolineerà che la distanza non deve essere mai un ostacolo quando si parla di affetti.

Infine Huma proporrà al figlio Can di invitare a cena Sanem e tutta la famiglia della giovane: Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) e Sanem accetteranno l’invito, mentre Leyla (Öznur Serçeler) rifiuterà molto probabilmente per non incontrare l’ex fidanzato Emre (Birand Tunca) che non ha ancora smesso di amare.