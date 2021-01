Can Yaman è ormai diventato uno degli uomini più ricercati dalla televisione italiana e in occasione del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1 da martedì 2 a sabato 6 marzo, il presentatore Amadeus ha ben pensato di invitare come ospite d'onore l'attore turco, in una delle cinque serate del programma. Can Yaman, negli ultimi tempi è sempre più conteso dalle varie reti televisive: su Canale 5 l'attore interpreta il ruolo di Can Divit nella soap opera DayDreamer, mentre ben presto lo vedremo su Rai 1 nelle vesti di Sandokan, con al fianco il suo braccio destro Yanez interpretato dall'attore romano Luca Argentero.

Molte saranno le novità della nuova edizione di Sanremo 2021: al fianco di Amadeus, oltre al suo amico Fiorello ci saranno anche la cantante romana Elodie e il famoso rapper Achille Lauro.

Can Yaman: 'Ho studiato grazie ad una borsa di studio'

Il conduttore Amadeus presenterà la nuova edizione del Festival di Sanremo e ha deciso di invitare sul palco dell'Ariston uno degli attori più amati degli ultimi tempi: il giovane Can Yaman. Nato ad Istanbul in Turchia, l'attore ha imparato l'italiano al liceo e riguardo a ciò, tempo fa aveva confessato: "Ho studiato grazie ad una borsa di studio". Negli ultimi giorni, il divo turco è stato protagonista del Gossip italiano, molti articoli infatti hanno riportato un indiscrezione particolare, la quale affermerebbe che ci sia una relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta, volto del canale sportivo Dazn.

La notizia, però, tuttora non ha avuto conferme ufficiali e neanche i due protagonisti del pettegolezzo hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda.

Insieme ad Amadeus, Elodie e Achille Lauro

Un'altra delle novità presenti in questa nuova edizione del Festival di Sanremo, sarà la presenza di due co-conduttori al fianco di Amadeus, oltre al suo grande amico Fiorello: Elodie e Achille Lauro, già saliti sul palco dell'Ariston nel 2020 nella veste di concorrenti.

Le nuove norme anti-Covid

Secondo le nuove norme anti-Covid, quest'anno ci saranno molti cambiamenti relativi alla predisposizione del programma. Dato che anche l'ultimo decreto ha ribadito il fatto che gli spettacoli nei teatri siano proibiti, il Festival di Sanremo potrà avere luogo come ogni anno, ma all'interno della sala teatrale non potrà essere presente in alcun modo il pubblico.

Nelle ultime ore, il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha pubblicato un tweet, nel quale avrebbe negato oltre alla presenza del pubblico, anche quella di "figuranti" controllati all'interno della sala del teatro Ariston. La notizia non è stata presa molto bene dal conduttore Amadeus, il quale starebbe valutando la possibilità di lasciare il ruolo di conduttore e direttore artistico del programma.