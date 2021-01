Nelle prossime puntate di DayDreamer Huma e Mevkibe saranno troppo impegnate a pensare al possibile matrimonio tra Can e Sanem, al punto che un'altra coppia che le accomuna deciderà di fare il "grande passo" in gran segreto. Si parla di Emre e Leyla, che decideranno di sposarsi di nascosto da tutti avendo i rispettivi fratello e sorella come testimoni, ma proprio quest'ultimo fatto potrebbe creare un grosso misunderstanding.

Mithat prova a mettere pace tra Huma e Mevkibe

Le famiglie Aydin-Divit saranno ancora in combutta per il prossimo matrimonio di Can e Sanem, per questo motivo i due ragazzi si giocheranno la "carta" zio Mithat, in quanto l'uomo è molto stimato sia da Mevkibe, che da Huma.

Entrambi i nuclei familiari si riuniranno a casa degli Aydin per discutere dell'eventi, ma la cose non andranno per il meglio appena Mithat pronuncerà la parola "matrimonio", infatti Huma e Mevkibe inizieranno a litigare furiosamente, lasciando tutti gli altri componenti della famiglia senza un briciolo di speranza: le due non riescono proprio a seppellire l'ascia di guerra.

Huma continua a proporre una convivenza tra Can e Sanem

Le opinioni saranno sempre contrapposte: Mevkibe vorrebbe che Can e Sanem affrontassero, prima del matrimonio, un periodo di convivenza, mentre a Mevkibe (molto più tradizionalista) piacerebbe che la coppia si sposasse subito. La situazione non migliorerà, ma Can prometterà agli Aydin e alla stessa Sanem che farà di tutto per risolvere la questione con la madre, perché lui "sa cosa deve fare".

Il giorno successivo alla grande sfuriata tra le due mamme, Can e Sanem si confronteranno sulla questione in ufficio. Visto che nemmeno la "carta" Mithat ha funzionato, dovranno trovare un'altra soluzione e per Can sarà una sola: sposarsi in gran segreto, in giornata, con la sola presenza di due testimoni.

Emre e Leyla decidono di sposarsi in gran segreto

Can, però, non potrà immaginare che Emre e Leyla hanno pensato la stessa cosa. Infatti riceveranno una telefonata da questi ultimi, dove gli chiederanno di raggiungerli per fargli da testimoni, perché presto verrà celebrato il loro matrimonio civile. Alla telefonata assisterà anche CeyCey che, come al solito, farà fatica a mantenere il segreto.

Verrà messo alle strette da Huma e la donna riuscirà a scoprire che Leyla ed Emre stanno per sposarsi.

Mamma Divit avvertirà subito Mevkibe e le due, accompagnate da Mithat, si precipiteranno nella sala dove si svolgerà il matrimonio. Quando giungeranno, però, sarà troppo tardi. Leyla ed Emre si saranno già sposati e davanti all'ufficiante, però, ci saranno Can e Sanem. Questo cosa comporterà? Le due mamme crederanno che alla fine si siano sposati anche loro?