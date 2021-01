La soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno, dopo aver subito diversi cambi di programmazione, è tornata ad andare in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 16:40.

Nella puntata che i telespettatori italiani vedranno il 29 gennaio, subito dopo la trasmissione Pomeriggio Cinque, il protagonista Can Divit (Can Yaman) continuerà a insistere affinché Sanem Aydin (Demet Özdemir) si decida a dare le dimissioni a Yigit (Utku Ateşc). A causa di ciò il fotografo e l’aspirante scrittrice continueranno a essere ai ferri corti, mentre l’editore sarà felice di essere riuscito a convincere la fanciulla a lavorare per lui.

DayDreamer, spoiler episodio del 29 gennaio: Deren mette in guardia Leyla

Le vicende del fotografo e della copywriter quindi fanno di nuovo compagnia al pubblico italiano nella fascia pomeridiana di Canale 5, mentre il doppio appuntamento serale è fissato per il martedì.

Nel corso del 110° episodio dello sceneggiato ambientato a Istanbul e visibile anche in streaming su Mediaset Play ci sarà una svolta per Osman (Ali Yağcı), dopo aver ottenuto sempre più successo come attore nelle campagne pubblicitarie della Fikri Harika: in particolare l’ex macellaio diventerà un idolo delle fan. La direttrice creativa della Fikri Harika, cioè Deren (Tuğçe Kumral), non perderà tempo per mettere in guardia l’ex segretaria Leyla (Öznur Serçeler), dicendole che potrebbero esserci possibili ripercussioni negative sulla sua storia d’amore.

Intanto la figlia maggiore degli Aydin farà i conti anche con le sofferenze della sorella Sanem, che continuerà a lasciarsi andare a diversi sfoghi con lei a causa delle incomprensioni con Can.

Yigit ha la meglio su Can, il fotografo e Sanem litigano

Can e Sanem infatti non smetteranno di litigare in merito al futuro lavorativo della fanciulla. Can non nasconderà alla propria amata di non vedere di buon occhio il suo nuovo datore di lavoro Yigit.

La copywriter, dopo essersi presa un po’ di tempo per poter riflettere meglio, deciderà di continuare a collaborare per la casa editrice di Yigit con l’obiettivo di riuscire a realizzare il suo sogno, ovvero quello di pubblicare il suo primo romanzo.

Ad avere la meglio quindi sarà il fratello di Polen, mentre ancora una volta Sanem si arrabbierà con Can, rinfacciandogli di essere geloso di lei.

Il fotografo dirà alla ragazza che a breve si pentirà della sua scelta, ma lei sosterrà che non sarà così poiché potrà scrivere il suo libro.