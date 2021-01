Dopo averlo visto lasciare Uomini e donne in lacrime, Roberta ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa su Michele Dentice. Nel corso della puntata che è stata trasmessa il 25 gennaio, la dama ha fatto sapere che il cavaliere che ha frequentato per qualche mese avrebbe sempre mentito a tutti: uno dei motivi per i quali il napoletano non si è mai lasciato andare completamente con le dame del parterre, sarebbe una presunta fidanzata esterna al cast del dating show.

L'accusa di Roberta all'ex cavaliere di Uomini e Donne

La frequentazione tra Roberta e Michele di Uomini e Donne è durata, tra alti e bassi, un paio di mesi.

Una delle motivazioni per le quali i due hanno smesso di uscire insieme era lo scarso slancio affettivo di Dentice sia nelle telefonate, che nei faccia a faccia che lui e la dama avevano lontano dalle telecamere.

A una settimana di distanza dall'addio del napoletano alla trasmissione, la dama ci ha tenuto a rendere pubbliche quelle che secondo lei sono le vere ragioni per le quali lui se n'è andato.

Mentre un suo aspirante corteggiatore la riempiva di complimenti criticando i suoi ex Michele e Riccardo, Roberta ha colto la palla al balzo per dire quello che ha saputo sul cavaliere che ha lasciato lo studio in lacrime nella registrazione precedente.

La conduttrice di Uomini e Donne spiazzata su Michele

Dopo essersi lamentata del fatto che molti degli uomini che frequenta si rivelano scorretti e bugiardi, Roberta ha tirato in ballo Michele dicendo: "Aveva la fidanzata fuori che lo aspettava".

Maria De Filippi è rimasta colpita dalle parole della dama del trono over, tanto da farle qualche domanda in più su cosa ha saputo sull'ormai ex cavaliere del suo programma.

Roberta ha raccontato di aver visto una foto su Instagram in cui Dentice posava accanto a una ragazza; secondo lei questa donna sarebbe la compagna che il napoletano ha sempre nascosto quando partecipava al dating show.

"È andato via dicendo che se non si è lasciato andare con me, è stato per rispetto nei miei confronti, in realtà il rispetto lo portava per la sua fidanzata", ha tuonato Roberta con un tono di voce piuttosto alterato.

Quando la padrona di casa ha chiesto se lo scarso coinvolgimento di Michele nella loro frequentazione non era dovuto agli allentamenti per le gare, la dama ha risposto: "Macché, ma sono felice perché la verità esce sempre fuori".

Roberta chiude anche con Riccardo a Uomini e Donne

Prima di rendere pubblico il presunto fidanzamento di Michele con una ragazza che non ha mai fatto parte del cast di Uomini e Donne, Roberta ha avuto un confronto con Riccardo. La conoscenza tra i due protagonisti del trono over, infatti, aveva rallentato già qualche giorno fa: nel corso della puntata trasmessa in tv il 25 gennaio, la coppia sembra essere definitivamente scoppiata a seguito di una nuova incomprensione.

A Guarnieri non sono andate giù le tante domande che la dama gli ha fatto dopo aver rivisto il duro faccia a faccia che ha avuto con Ida Platano. Secondo il cavaliere, infatti, Roberta non avrebbe mai dovuto mettere in discussione il suo rapporto con i bambini anche se la sua ex fidanzata ha parlato male di lui in quel senso.

La dama, dunque, è tornata di nuovo single e non ha accettato neppure il corteggiamento di un giovane che aveva dieci anni meno di lei.